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Лилия Ребрик показала теплое семейное фото : "Самой старшей – 95"

Телеведущая опубликовала трогательный снимок в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:36
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram теплое семейное фото с родителями, 95-летней бабушкой и старшей дочерью Дианой.

"Душевные гастроли!!! Что может быть лучше? На фото четыре поколения. Самой старшей - 95 лет! Горжусь! Люблю!!! Отправляемся дальше. Следующий город- Ивано-Франковск", – подписала снимок Лилия.

Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик с семьей
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ранее Лилия сообщила подписчикам, что она приехала в родной город Черновцы, но по работе. Телеведущая успела встретиться с родней и разместить фото из театра, в котором прошел на днях спектакль с участием Лилии.

"В этом театре особая атмосфера ... Родные Черновцы ... Театр им. О. Кобылянской. Имею честь сегодня работать на этой сцене ... Особые волнения, когда еще и родители на твоем спектакле.  Привычка волноваться – еще с детства. Всегда, когда они были на моих соревнованиях по гимнастике, или отчетных концертах в музыкальной школе или просто на конкурсах чтецов – я волновалась больше. Знакомо ли вам это ощущение? Но, профессия у актеров такова, что позволяет волноваться. Мне кажется, что когда актер перестает волноваться перед выходом на сцену- ему время уходить из этой профессии. Волнение – это особое состояние", – написала Лилия.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ранее Лилия Ребрик поделилась советами по воспитанию детей.

Напомним, Лилия Ребрик раскрыла секреты по уходу за лицом.

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Источник: Сегодня
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