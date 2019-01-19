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Лилия Ребрик призналась, нырнула ли в прорубь на Крещение

Телеведущая поделилась секретом со своими подписчиками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: Instagram

Лилия Ребрик, не так давно показавшая фото из загородного дома, на которых она дурачится со своим мужем и дочерью, запостила новый снимок.

На своей странице в Instagram телеведущая запостила фото, на котором стоит, закутавшись в знакомый нам серебристый пуховик. А под постом Лилия поздравила всех своих подписчиков с праздником Крещения, отмечаемым сегодня.

"С праздником Крещения всех! Мира, здоровья и любви в каждой семье! Ну, что, есть смельчаки среди вас, кто сегодня уже нырял в прорубь? Делитесь впечатлениями, ощущениями. Вы для меня герои. Я пока не могу решиться. Расскажите, что вас вдохновило, когда впервые решились?", – поинтересовалась Ребрик у фанатов.

Лилия Ребрик. Фото: instagram/liliia.rebrik

Напомним, в рамках адвент-календаря Ребрик рассказала о смешной традции, которая существует в их семье на новогодние праздники. А также поздравила католиков с Рождеством в очень ярком коротком желтом пуховике.

Также ранее мы писали о том, как отмечают Крещение ведущие Телеканала "Украина".

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Крещение прорубь Лилия Ребрик
Источник: Сегодня
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