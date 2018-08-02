Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Лилия Ребрик рассказала, как держит себя в форме после родов

Ведущая показала, какое упражнение делает каждый день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Лилия Ребрик. Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик стала мамой во второй раз совсем недавно. О том, как ей удалось так быстро прийти в идеальную форму она рассказала на своей странице в Instagram:

"Доброго ранку! Найпоширеніше запитання до мене: "як швидко прийти в форму після пологів?" Розказую: по-перше мені ще є над чим працювати (я до себе дуууже вимоглива). По-друге- найкращий тренажер- це ваша дитина! А по-третє, в зал я ще не ходжу, оскільки годую, а фізичні навантаження небажані в цей період. Тому вправа, яку я люблю понад усе і яку можна робити скрізь- це "планочка". Почніть стояти в ній хвилину, а потім збільшуйте час. І так по декілька підходів на день. Ця вправа дуже дієва! Перше фото- звичайна планка; друге- ускладнена планка; третє- як не треба робити планку. Всім доброго ранку! Знаходьте інколи час для себе, прекрасних", – подписала фото Лилия.

37518946_279291412863187_3947013900653821952_n
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
 
38080788_1890467597662805_3623205565905240064_n
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
 
37071056_664147760615397_4937136375007805440_n
Лилия Ребрик с дочерью Дианой
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ранее мы делились эксклюзивными фото с отдыха Лилии Ребрик и ее семьи в Болгарии.

Напомним, недавно Лилия Ребрик опубликовала фото с дочерью и рассказала о ее достижениях. 

Еще несколько материалов по теме:
Настя Каменских рассказала, чем питается и как поддерживает себя в форме Фантастическая TAYANNA: певица показала откровенные фото в купальнике "Тоненькая, как березка": Маша Ефросинина восхитила женственным нарядом
фигура телеведущая Лилия Ребрик
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров