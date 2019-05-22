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Лилия Ребрик стала лучшей телеведущей года

Телеведущая получила престижную премию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
Лилия Ребрик стала лучшей телеведущей года
Лилия Ребрик стала лучшей телеведущей года
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик стала победительницей премии Cosmopolitan Awards-2019 в номинации "Телерадиоведущая". За нее проголосовали больше всего украинцев.

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По словам Лилии, к наградам она относится с уважением и улыбкой.

"Я уважаю свою профессию, свой труд, ценю зрителей и читателей, которые выбрали меня. Благодарна, что украинцы просыпаются утром и включают канал "Украина" и, возможно, какая-то хорошая фраза чей-то день может сделать. Такие награды – это мотивация и вдохновение, доказательство, что ты делаешь правильно в своей жизни", – прокомментировала ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик свою победу.

Муж поздравил Лилию Ребрик с победой
Муж поздравил Лилию Ребрик с победой
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В то же время Лилия, которая пришла на премию вместе с мужем Андреем Диким, добавляет, что очень важно быть лучшей для своих родных людей: "Будет надежный тыл – будет и востребованность на работе".

К слову, для мероприятия Лилия выбрала платье белого цвета, как было предусмотрено дресс-кодом. Наряд от украинского бренда удачно подчеркивал талию звезды, а элегантная прическа и красные губы добавили образу праздничности.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий на красной дорожке
Лилия Ребрик и Андрей Дикий на красной дорожке
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, Лилия Ребрик рассказала, кем мечтала стать в детстве.

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