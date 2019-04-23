Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь
Лилия с семьей снялась для известного журнала
Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик вместе с семьей украсила сразу две обложки пасхального номера журнала Viva! На страницах издания телезвезда впервые показала лицо младшей дочери Полины и рассказала, как они с мужем справляются с двумя детьми.
По словам Лилии, работа в "Ранку з Україною" идеальна для кормящей мамы, которую не напугаешь ночными подъемами. Более того, когда все люди только едут на работу, она уже заканчивает вести утренний эфир и спешит по другим делам.
"В девять утра – с укладкой, макияжем, красивая – возвращаюсь домой, как богиня, а там уже все в порядке: дети накормленные, одна – в школе, вторая – играется и счастлива. Ты приходишь уставшая, и муж тебе сразу подает чашку лате и бутерброд. Я смотрю и понимаю, что у Андрея свой "прямой эфир": старшую в школу отвести, младшую накормить, эту одел, та уже вспотела, эту переодел, та в штаны наделала. Вот такой постоянный процесс", – смеясь, рассказала Лилия Ребрик в интервью Viva!
Также телеведущая и актриса поделилась, что у старшей дочери Дианы и младшей Полины характеры – абсолютно разные.
"Полина такой себе бэби-босс (смеется). Диана же всегда была очень взрослой и серьезной девочкой, с ней можно договориться, она очень коммуникабельная. А Полина маленькая шкода, у нее все время мысли: что б еще такого учудить, где бы нашкодничать", – отметила ведущая.
К слову, совсем скоро у Полины праздник – 30 апреля малышке исполнится год.
Напомним, Лилия Ребрик в красном платье продемонстрировала стройные ножки.
Ранее Лилия Ребрик и Андрей Дикий побывали в Австрии.
О том, как Лилия отдыхала в Болгарии смотрите в видео ниже:
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