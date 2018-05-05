Лилия Ребрик выписалась из роддома и показала фото с родителями

30 апреля ведущая во второй раз стала мамой

Лилия Ребрик. Фото: пресс-служба

30 апреля ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик родила дочку, которую назвали Полиной. На своей странице в Instagram Лилия опубликовала серию трогательных фото, на которых запечатлена со своим мужем, родителями, друзьями и новорожденной малышкой.

В семье Лилии Ребрик и Андрея Дикого это уже второй ребенок. Супруги воспитывают 5-летнюю дочь Диану.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik Фото: instagram.com/liliia.rebrik 1/12

Имя для малышки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана. "Дианка очень хотела сестричку. Именно она предложила имя для малышки – Полина. Нам оно тоже очень понравилось, так что решили: будет Дикая Полина Андреевна", – рассказала Лилия.

Ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году, а спустя год они впервые стали родителями. Радостной новостью, что супруги ожидают второго малыша, Лилия и Андрей поделились в ноябре 2017 года.

Как сообщалось ранее, в апреле Лилия Ребрик ушла в небольшой декрет, но уже в мае телеведущая планирует вернуться в прямые эфиры "Ранку з Україною" на канале "Украина".

Ранее мы сообщали, что ведущая информационной программы "Сегодня" на канале "Украина" Анна Панова вышла замуж.

Смотрите видео о том, как редакция "Ранку з Україною" посетила Лилию Ребрик в роддоме:







