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Линдсей Лохан завела роман с принцем Саудовской Аравии – СМИ

Голливудская звезда проживает сейчас в ОАЭ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Фото: Getty Images

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что скандальная голливудская актриса Линдси Лохан, которая воевала со своей экс-подругой Пэрис Хилтон, закрутила роман с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, которого, к слову, подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Более детально о скандалах Линдси Лохан с Пэрис Хилтон смотрите в нашем сюжете: 

По информации зарубежного издания Page Six, Линдсей Лохан давно проживает в ОАЭ и много времени проводит с 33-летним принцем. Мухаммед бен Салман делает актрисе роскошные подарки и часто пишет в социальных сетях. 

Со своей стороны, представители голливудской знаменитости утверждают, что принца и Лохан связывают только дружеские отношения и пока на новый уровень не переходят. 

Мухаммед бен Салман
Мухаммед бен Салман
Фото: Getty Images

Отметим, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд – сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны. Он является фактически руководителем страны. В 2018 году Центральное разведывательное управление пришло к выводу, что принц Саудовской Аравии приказал убить саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который критиковал королевскую семью. 

Напомним, что Линдси Лохан в свой день рождения поделилась провокационным фото.

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