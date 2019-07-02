Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Линдси Лохан в свой день рождения поделилась провокационным фото

Скандальная актриса снова удивила поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Фото: Getty Images

Скандальные голливудская актриса Линдси Лохан, которая сейчас воюет со своей экс-подругой Пэрис Хилтон из-за мужчины, сегодня, 2 июля, отмечает 33-летия. В честь своего дня рождения звезда решила снова удивить поклонников. Отметим, что дерзкая американка часто шокирует общество своими выходками. 

Более детально о скандалах Линдси Лохан с Пэрис Хилтон смотрите в нашем сюжете: 

Так, на своей странице в Instagram Линдси Лохан опубликовала откровенный снимок, на котором именинница позирует полностью голой. Обнаженная кинозвезда сфотографировала себя в зеркальном отражении, сидя на полу. Ни подписей, ни геолокации Лохан не указала. Вместо этого она поставила под постом смайлы в виде бантика и праздничного торта.

33-летняя Линдси Лохан
33-летняя Линдси Лохан
Фото: instagram.com/lindsaylohan

Можно лишь догадываться, что знаменитость сейчас находится на одном из греческих островов, где располагаются ее ночные клубы и частный пляж, а также снимается ее новое реалити-шоу для MTV. 

Напомним, что недавно Линдси Лохан запустила собственное реалити-шоу. Основой программы будет ведение бизнеса на острове Миконос в Греции вместе со своей семьей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пэрис Хилтон публично оскорбила Линдси Лохан: видео Линдси Лохан впервые за шесть лет вернулась в кино: появился кровожадный трейлер нового фильма Скандальная актриса Линдси Лохан запустила свое реалити-шоу Пэрис Хилтон назвала Линдси Лохан "патологической лгуньей" 32-летняя Линдси Лохан планирует впервые стать мамой Скандальная актриса Линдси Лохан рассказала правду о своей новой жизни
фото шоу-бизнес актриса День рождения Линдси Лохан
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Когда у человека наступает старость
Когда у человека наступает старость

Популярные статьи

Сегодня, 13:10Шоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

Вчера, 18:30Food

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред фрукта для организма

Вчера, 15:19Fun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Вчера, 08:20Fun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

30 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

30 июняПсихология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

30 июняШоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

30 июняТехно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

30 июняШоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

30 июняFun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

30 июняEvents

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

30 июняТехно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

Новости партнеров

10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
«Теперь все ясно!» Стало известно, на кого похож сын Галкина
«Теперь все ясно!» Стало известно, на кого похож сын Галкина
Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь