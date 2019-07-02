Линдси Лохан в свой день рождения поделилась провокационным фото

Скандальная актриса снова удивила поклонников

Линдси Лохан Фото: Getty Images

Скандальные голливудская актриса Линдси Лохан, которая сейчас воюет со своей экс-подругой Пэрис Хилтон из-за мужчины, сегодня, 2 июля, отмечает 33-летия. В честь своего дня рождения звезда решила снова удивить поклонников. Отметим, что дерзкая американка часто шокирует общество своими выходками.

Более детально о скандалах Линдси Лохан с Пэрис Хилтон смотрите в нашем сюжете:

Так, на своей странице в Instagram Линдси Лохан опубликовала откровенный снимок, на котором именинница позирует полностью голой. Обнаженная кинозвезда сфотографировала себя в зеркальном отражении, сидя на полу. Ни подписей, ни геолокации Лохан не указала. Вместо этого она поставила под постом смайлы в виде бантика и праздничного торта.

33-летняя Линдси Лохан Фото: instagram.com/lindsaylohan

Можно лишь догадываться, что знаменитость сейчас находится на одном из греческих островов, где располагаются ее ночные клубы и частный пляж, а также снимается ее новое реалити-шоу для MTV.

Напомним, что недавно Линдси Лохан запустила собственное реалити-шоу. Основой программы будет ведение бизнеса на острове Миконос в Греции вместе со своей семьей.

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