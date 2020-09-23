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Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

Сегодня, 08:00

Актриса также призналась, почему перестала забирать себе одежду своих героинь со съемок

Знаменитая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась фото в эффектном, но довольно непривычном образе. На снимках звезда позирует в элегантных нарядах, с пышной прической и в синих линзах (от природы у Ольги карие глаза).

Поклонники остались в восторге от нового имиджа актрисы и забросали ее комплиментами: "Оля, вы богиня", "Вы красавица и большой талант, поэтому уверена, что сериал будет интересным", "Смотрю сериалы лишь из-за Вас", – написали фолловеры.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Оказалось, что такой образ Ольга примерила на съемках сериала телеканала "Украина" – "Сага".

Ольга рассказала, что порой ей очень нравятся наряды ее героинь, и раньше она готова была даже забирать некоторые из них в свой гардероб. Но теперь звезда осторожна с этим.

"Я сейчас очень сдержанная и себя ограничиваю, потому что наберу и потом думаю: "И на что оно мне?" Гардероб уже огромный. Я уже многое отдаю на благотворительность или моим друзьям, сестрам, у меня родственников много. И, собственно говоря, иногда думаешь: "Ну, зачем?" Вот сыграл, и пусть эта судьба останется там, в кино, потому что, если я беру – это уже энергетика. Надо быть внимательным", – уверяет Сумская.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины уверена, что вместе с нарядами передается и энергетика персонажа.

"Оно может как-то отражаться на судьбе. Поэтому не советую! Можно пойти и заказать что-то похожее, если вам очень нравится. Но если сюжет был приятный: вы выходите замуж, рожаете, все так прекрасно складывается. Вот тогда берите эти вещи! И оно будет прибывать. Если нет, то не надо", – рассказала Ольга Сумская.

Премьера сериала "Сага" состоится 5 октября в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, Ольга Сумская удалила свою фирменную родинку на лице. Ранее Сумская покорила Сеть фигурой в бикини.

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