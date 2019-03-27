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Лишенная титула "Мисс Украина" Вероника Дидусено рассказала о замужестве и своем сыне

Вероника также рассказала о своей нынешней деятельности

Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko

Лишенная титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко не сдается и продолжает борьбу за право замужних и имеющих детей женщин участвовать в конкурсе "Мисс Украина". Отметим, что именно по этой причине девушка была дисквалифицирована, ведь, по правилам конкурса, участницы не должны иметь детей и быть замужем. Напомним, что 23-летняя Вероника воспитывает 4,5-летнего сына, и этот факт она скрыла при подаче заявки на участие в конкурсе. О том, что у Дидусенко есть ребенок, стало известно после ее победы на конкурсе. Оргкомитет "Мисс Украина" решил лишить Веронику титула и выбрать новую "мисс".

Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko

На генеральной репетиции Венского бала, который состоится 13 апреля в Киеве, девушка в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, чем она занимается на данном этапе, вышла ли она замуж, и поделилась успехами сына.

Девушка рассказала о том, почему решила стать дебютанткой Венского бала: "Меня пригласила украинский дизайнер, Ольга Аленова, мне позвонили и предложили участвовать в качестве дебютантки. Я с детства занималась бальными танцами и никогда не участвовала в балу, для меня это очень интересно. Я танцую с замечательным партнером – Павлом Чайкой (украинский военнослужащий, герой АТО – ред.).

Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko

Вероника продолжает борьбу за права женщин. К примеру, сегодня, 27 марта, Дидусенко улетела в Лондон: "В Лондоне будем делать пикет возле офиса Miss World в поддержку моей антидискриминационной кампании #RightToBeAMother (право быть матерью – ред), также занимаюсь проектом Young Einsteines, участвую в Венском балу", – объяснила Вероника.

Вероника призналась, что на занятие модельным бизнесом у нее не так много времени: "Сейчас мы делаем рефрейминг моего имиджа, ищем новые контракты, бренды, сотрудничество".

Мы также поинтересовались у девушки, можно ли поздравить ее с замужеством: "С замужеством пока нет, но все у меня отлично, спасибо, что интересуетесь". Недавно стало известно, что Вероника обручилась со своим возлюбленным – 47-летним бизнесменом Геннадием Курочкой.

Вероника Дидусенко и Геннадий Курочка Фото: instagram.com/veronika_didusenko

Дидусенко также рассказала о сыне: "Ему 4,5 года. Он ходит в садик. Ему очень нравится, сейчас мы пойдем с ним на футбол, ищем разные секции, чтобы ему было интересно. Буквально неделю назад он начал читать сам и теперь ходит по улице и читает все вывески (улыбается). Я им очень горжусь. Он очень усидчивый, умный мальчик, ему легко даются логические задачи".

Мы поинтересовались, как Вероника успевает проводить время с сыном: "Расставляю приоритеты, могу не на все мероприятия пойти. Ребенка укладываю спать я сама, все вечера провожу с ним. Не хожу ни на какие тусовки и так далее. Днем работаю, а вечером время провожу с сыном".

Вероника Дидусенко с сыном Фото: instagram.com/veronika_didusenko

Напомним, Вероника Дидусенко показала милые фото с сыном.

Все о скандале на "Мисс Украина 2018" смотрите в видео ниже:

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