Лишившаяся титула "Мисс Украина" Дидусенко "засветилась" на мероприятии в компании военного

На Венском балу девушка танцевала с героем АТО

Вероника Дидусенко Фото: instagram.com/veronika_didusenko

Украинская модель, защитница прав женщин и лишившаяся титула "мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко приняла участие в киевском Венском балу, который на днях прошел в Киевской городской государственной администрации. Бал открыли 30 пар дебютантов – профессиональные танцоры, музыканты, певцы, актеры, среди которых была и Вероника.

Девушка танцевала в паре с украинским военным, героем АТО – Павлом Чайкой.

Вероника Дидусенко посетила Венский бал в Киеве Фото: instagram.com/veronika_didusenko Вероника Дидусенко посетила Венский бал в Киеве Фото: instagram.com/veronika_didusenko Вероника Дидусенко посетила Венский бал в Киеве Фото: instagram.com/veronika_didusenko Вероника Дидусенко посетила Венский бал в Киеве Фото: instagram.com/veronika_didusenko Вероника Дидусенко посетила Венский бал в Киеве Фото: instagram.com/veronika_didusenko 1/5

Венский бал в Киеве стал звездным, ярким, незабываемым, зрелищным и технологически неожиданным – грандиозные 3-D инсталляции в украинском стиле, современная танцевальная программа, изыски высокой кухни и многое другое. На паркете в столичной мэрии встретились известные и популярные личности, зарубежные гости.

Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня Венский бал в Киеве 2019 Фото: Сегодня 1/10

В этом году бал был тематически посвящен столетию украинской государственности – на нем звучали произведения украинских композиторов Константина Данькевича, Владимира Ивасюка, Николая Лысенко. Классическая музыкальная программа была увенчана незабываемыми мелодиями Йоганна Штрауса, Вольфганга Моцарта, Франца Легара в исполнении лучшего оркестра "Киев-Классик" под руководством признанного маэстро Германа Макаренко.

Напомним, Вероника Дидусенко рассказала о замужестве и своем сыне.

Ранее Вероника Дидусенко показала милые фото с сыном.

Детали о скандале на конкурсе "Мисс Украина 2018" смотрите в видео ниже:

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