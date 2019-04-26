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Литовский дуэт Beissoul & Einius рассказали о поездке в Чернобыль и Припять

На группу такое путешествие оставило неизгладимое впечатление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Beissoul & Einius Фото: пресс-служба
Beissoul & Einius
Фото: пресс-служба

Дуэт из Вильнюса, создающий гипнотическую музыку и авангардные костюмы, покоряет известные фэшн-издания и публику своих необычных концертов. В прямом смысле своими руками они конструируют и сочиняют свой мир. Этот мир называют "эволюцией комбинации музыки, движений и материала", а их самих – "фэшн-иконами".

Но однажды утром, после концерта в Киеве, Beissoul & Einius проснулись и отправились не в городское кафе, или на красную дорожку, а в Зону Отчуждения, чтобы привнести в нее и в свои жизни новые смыслы.

Beissoul & Einius Фото: пресс-служба
Beissoul & Einius Фото: пресс-служба

В день, когда мы вспоминаем последствия аварии на ЧАЭС и, хотелось бы верить, вынесенные уроки для человечества, Сегодня.Lifestyle поговорили с Beissoul о том, что поездка в те края значила для дуэта. Кто как не фантазеры, визионеры и создатели способны выразить суть происходящего вне лежащей на поверхности картинки? И, возможно, найти светлые стороны в грустном и актуальное в позабытом.

- Что значит для вас копцепция заброшенного города?

- Сам город – это уникальное создание человека, но когда его перенимает природа, она отстраивает его заново. Сама концепция заброшенного города для меня – это символ покоя, тишины, глубины мыслей и возможность ходя по городу неограниченно заглядывать куда только угодно. В нормальном мире ты не можешь зайти просто так ни в квартиру незнакомого человека, ни в палаты больницы. Не можешь погулять по дну бассейна в тапочках или ботинках, стоять на дороге, на которой нет машин хоть целый час. Такие города – словно нереальные миры, которые открывают множество дверей. Особенно открываются двери фантазии. Людям XXI века очень не хватает фантазии. Тут она рождается просто за каждым углом.

- Кроме Чернобыля вы посетили и Припять. Расскажите, пожалуйста, о его атмосфере.

- Это атмосфера неопознанных чувств. Каждая плитка города – это неповторимая мистическая история, которая имеет невероятное глобальное ощущение. Там ты чувствуешь силу природы, хрупкость человека и беспощадные потоки времени. Ведь это тот город, в котором главное место занимает радиационный фон и природа. Это и жизнь, и смерть – все в одном, огромный риск и храбрость.

Beissoul & Einius Фото: пресс-служба
Beissoul & Einius Фото: пресс-служба

- Какая разница между живым и мертвым городом, его зданиями?

- Наверное, в этом и разница, что в "живом" городе кишит жизнь, а в "мертвом" это как бы прошлая жизнь. Но для меня "мертвые" города и места намного живее, чем самые большие города мира, в которых множество людей. Мне нравится там, где нет людей. Я очень часто гуляю по кладбищу вечером или ночью в Литве в самом центре города. У нас есть кладбище 1800-го года – это особенное место.

- Почему у вас появилась идея этой поездки?

- У меня есть небольшой, но очень отборный список самых больших мечтаний, которые я воплощаю в жизнь в этой жизни. В списке была и поездка в Чернобыль. Обычно, о таких вещах смотришь по телевизору или слушаешь по радио, а я люблю поехать, увидеть и иметь свои впечатления обо всем, что мне интересно. Теперь у меня своя реальная картина этого города, который в памяти останется навсегда. Мы там были, и мы уже часть истории Припяти и Чернобыля.

Beissoul & Einius Фото: пресс-служба
Beissoul & Einius Фото: пресс-служба

- Кто эти два человека в пижамах из вашего фотосета там? Расскажите, пожалуйста, их историю.

- Они – обычные жители города Припять, которые так и не понимают что же произошло и куда же все подевались… Они не стареют, им уже много лет, но они выглядят как-будто только что окончили университет или школу, просто их жизнь стала намного легче. Они общаются с животным миром и для них это намного больше, душевнее и дороже, чем общение с множеством людей, которых они не видели уже больше 30 лет. Они словно современные Маугли, только они поют, пишут, читают и любят пить чай.

- Что вы почувствовали, когда покинул Припять?

- Наверное, только несколько дней спустя я окончательно осознал, что мы были в Припяти и насколько же это масштабно, даже нереально. Такое самое чувство приходит и после больших концертов. Это надо осознать и почувствовать. А потом мысли приводят тебя в нереальную реальность, в которой ты побывал. Для меня это все же невероятное путешествие, в которое трудно поверить, даже увидев все.

- Разрушает ли город природу? Деформирует ли он человека?

- Природа, конечно, забирает то, что у нее отняли люди. Это прекрасное зрелище, когда на девятиэтажном доме растет береза, или трава. Это как висячие сады в Вавилоне. Природа создает натуральную мистику, которую человек без самой природы создать не в силе. Человек никогда не покорит природу. Она – самый главный элемент жизни.

- Ваша музыка и слова содержат внутри много внеземных, даже потусторонних вещей. Как думаете, почему?

- Мне нравится, когда люди включают свои мысли, фантазию и начинают думать. Так ты можешь легко отделить тех, за которых думает телевидение и другие мозговые помехи от тех, которые строят себя с начала до конца. Поэтому задачки в моих текстах иногда бывают непростые, но только для того, чтобы человек мог все, что слышит перенести в свой мир и дотронуться к самому себе, к давним воспоминаниям и радостям, драмам и слезам, это очень важно. Я люблю проходить это попурри эмоций почти каждый день. Без этого я бы не стал самим собой.

Beissoul & Einius
Beissoul & Einius
Фото: Instagram.com

- Что вы думаете о смерти?

- Это одно из моих самых любимых занятий, даже мог бы это назвать "хобби" – думать о том, что находится там, за углом. Этого не стоит бояться. Смерть – это инспирация, это подвиг и икона жизни. Без смерти я просто никто. Смерть – это моя жизнь и наоборот.

- О любви?

- Это интересное явление, которое меняет облики. Поэтому оно и интересное – всегда удивляет.

- Кем ты хотели быть в детстве? Расскажите немного о своем детстве.

- Мое детство было невероятно взрослым. Все вокруг было очень серьезное и реальное, никаких фантазий. Но мне удалось все, чего у меня не было, придумать самому. И все придумки идут вместе со мной по жизни. Я каждый день придумываю то, что мне хочется и воплощаю это в жизнь! Мое детство – это мистика, леса, мостики, игрушки для одного, музыка и множество вечеров у окна с мыслью "а что же за этим лесом?".

- Вы счастливы сейчас?

- Да, я всегда такой. Не поменял бы в своей жизни ни одного момента. Они все уникальны для меня.

- О чем мечтаете?

- Я мечтаю о создании своей планеты, и это уже в недалеком будущем. Туда смогут попасть все, кто только захочет.

- Чего боитесь?

- Я боюсь неразумных людей, а больше ничего. Ну может еще боюсь того, что они могут размножаться.

- Есть ли кто-то, кто может "спасти мир"?

- Не надо спасать мир. Он этого не хочет. Все станет очень грустным и не интересным.

16 мая в Киеве и 18 мая в Харькове Beissoul & Einius представит свой новый альбом "White Crow". Создавая его, группа провела много времени там, где не было других людей – в лесах, на холмах, в крепостях, старинных дворцах и замках. По их словам, именно там были сотканы их музыкальные мысли, без всяких ухищрений лишнего. Эти концерты обещают стать незабываемым путешествием для каждого.

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Чернобыль группа Beissoul & Einius
Источник: Сегодня
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