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LOBODA на отдыхе показала свою младшую дочку Тильду

Сегодня, 10:05

Певица вместе с семьей улетела в Грецию во время пандемии

Мы уже писали о том, что украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) улетела на отдых в Грецию, на остров Миконос. В своем аккаунте в Instagram звезда опубликовала несколько фотографий и видео, сделанных во время вечернего променада, а накануне она запостила снимки со своей младшей дочерью Тильдой.

Известно, что Лобода отправилась в Грецию с мамой и двумя дочками – Евангелиной и Тильдой. В социальной сети звездная мама показала поклонникам, как подросла ее младшая дочь. Напомним, что Тильда родилась 21 мая 2018 года в Лос-Анджелесе. Отца девочки LOBODA скрывает по сей день.

Светлана Лобода с дочкой Тильдой
Светлана Лобода с дочкой Тильдой
Фото: instagram.com/lobodaofficial

На фотографиях Светлана и Тильда запечатлены в бассейне. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в зеленом купальнике. Малышка Тильда была в зеленых плавках с оранжевой косынкой на голове. Лицо дочки Лобода скрыла от посторонних глаз.

Светлана Лобода с дочкой Тильдой
Светлана Лобода с дочкой Тильдой
Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Один из самых самых лучших дней в календаре. Рядом Тильда", – подписала снимки певица.

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Ранее LOBODA призналась, что Тильда похожа больше на своего папу и отличается спокойствием. В Сети давно ходят слухи о том, что отец младшей дочери Лободы – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.

Недавно известная актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась редким фото дочери.

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