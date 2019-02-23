Лобода на российском шоу заговорила по-украински: видео
Подписчики звезды засыпали ее комментариями в Instagram
Певица Светлана Лобода поделилась в своем Instagram видеороликом с российской телепрограммы "Голос. Дети", где она говорит на украинском.
На кадрах видно, как судья Лобода обсуждает выступление одного из участников с певицей Пелагеей. Во время разговора она произносит фразу "Але це ж було дуже гарно".
INSTAGRAM (@lobodaofficial)
Украинская аудитория обрадовалась, что на росТВ зазвучал украинский язык, а певицу похвалили за это.
"Очень мило говоришь на украинском", "Родной язык", "Ваш украинский очень красивый", "Браво Светлана, надо чтобы как можно чаще наш родной язык звучал на ОРТ и прочих росТВ", "Прекрасный украинский", – отметили фолловеры.
Напомним, недавно Светлана Лобода отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой и поделилась первыми кадрами с отдыха где-то на островах. Стоит отметить, что звезда часто публикует снимки со своей старшей дочкой.
Кроме этого, Лобода 13 февраля представила клип на песню Instadrama. Отметим, сам трек был опубликован 10 ноября 2018 и набрал более 13 млн просмотров в YouTube.
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