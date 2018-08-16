LOBODA о дочери Тильде: "Она не очень на меня похожа, больше на папу"

Популярнаяя певица успевает быть прилежной мамой двум дочкам – 7-летней Еве и маленькой Тильде, которой скоро исполнится три месяца

Светлана Лобода. Фото: yulainfo.com

Известная певица Светлана Лобода с ребенком впервые украсила обложку мужского журнала GQ. На фото она позирует в черном боди и туфлях на высоком каблуке, возле певицы стоят коляска с ее новорожденной дочерью Тильдой.

Как передает Yulainfo, в интервью журналу артистка рассказала, что ее песня SuperSTAR буквально взорвала интернет – "это тот самый случай, когда песня не имеет гендерной ориентированности". LOBODA отметила, что сама монтирует свои клипы, в том числе и последний.

"Столько любительских видео, в которых народ отплясывает под SuperSTAR , у меня за всю карьеру не было. Песня буквально взорвала интернет, и мне кажется, это тот самый случай, когда песня не имеет гендерной ориентированности. Я сама монтирую свои клипы в том числе и SuperSTAR. Это мое увлечение уже лет десять. Переставление кадров – это такой кубик-рубик. Конечно, у нас есть режиссеры монтажа, но я сама отбираю те кадры, которые хотела бы видеть в клипе, расставляю акценты, собираю историю. Это коллективный труд. Мой продюсер является также режиссёром всех наших видеоработ, а я, получается, монтажером", – рассказала певица.

Светлана Лобода с дочерью Тильдой Фото: Yula agency

Кроме того, Лобода рассказала о новорожденной дочери Тильде. Артистка призналась, что девочка похожа больше на папу и отличается спокойствием, насколько это возможно говорить о детях до года.

"Имя дочке я выбрала уже после ее рождения. Я хотела увидеть малышку, познакомиться с ней и только тогда дать имя. Ведь оно во многом определяет судьбу. Дождались ее появления на свет, чтобы спросить у дочки, согласна ли она быть Тильдой. Она была согласна. Она не очень на меня похожа. Больше она похожа на папу. Малышка, слава Богу, спокойная, ну, насколько это понятие вообще применимо к детям до года. Но я все равно сплю очень мало, потому что сразу после родов вошла в активный рабочий график. Два дня на гастролях, после мчусь домой, к детям. Сложновато пока, но ничего, справимся. Зато какое счастье – семья стала больше, жить веселее!" – отметила Светлана.

Напомним, знаменитая певица Светлана Лобода не так давно во второй раз стала мамой. Кто же является отцом ребенка артистки пока точно неизвестно. Официальных заявлений от певицы не было. Однако в прессе уже давно ходят слухи о том, что отец новорожденной малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман. Певица не заставила долго ждать своих поклонников, чтобы увидеть дочь, и опубликовала первое фото с ней в Instagram.