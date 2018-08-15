LOBODA показала "бесконечные" ноги на обложке глянца

Певица снялась для журнала GQ

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Знаменитая певица Светлана Лобода не так давно во второй раз стала мамой. У звезды родилась девочка, которую назвали Тильдой. После рождения малышки Лобода уже успела выпустить клип, выступить на нескольких концертах и выпустить клип на новый хит – "SuperSTAR".

Кроме концертов и светских мероприятий Светлана успевает принимать участие в фотосессиях для разных журналов. Недавно она украсила обложку журнала GQ Россия, на которой она позирует в черном боди и туфлях на высоком каблуке. Возле певицы стоят коляска с ее новорожденной дочерью.

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Благодарю всю команду GQ Россия во главе с Игорем Гараниным – за дебют Тильды в глянце и за то, что вспомнили, как все начиналось!", – подписала фото певица.

Напомним, вероятный отец второго ребенка Светланы Лободы прокомментировал слухи. 55-летний солист группы Rammstein Тилль Линденманн, который недавно посетил Киев, прокомментировал слухи о том, что он якобы является отцом ребенка Светланы Лободы.