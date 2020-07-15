LOBODA показала стройные ноги и грациозную спину в мини-платье: видео

Певица продемонстрировала легкую и женственную походку

Популярная певица LOBODA, на которую недавно подали в суд, снова очаровала поклонников своей фигурой. В этот раз певица продефилировала по лестнице по узкому коридору, а затем эффектно поднялась по лестнице. Знаменитость была одета в белое мини-платье, а своей легкой походкой намекнула на игривое настроение.

Смотрите в сюжете, как LOBODA показала младшую дочь:

В Instagram-аккаунте LOBODA появился короткий ролик, в котором она под трек певца Джастина Тимберлейка SexyBack заворожила своей женственной фигурой и стройными длинными ножками. Поднимаясь по лестнице, певица эффектно покрутила бедрами в ритм песне.

Менее чем за сутки ролик набрал почти один миллион просмотров, а поклонники звезды не упустили возможности засыпать ее комплиментами.

Певица оставила публикацию без подписи, добавив лишь хештег на английском языке – "Время вечеринки".

INSTAGRAM

Сейчас певица проводит время на своем любимом острове Миконос в Греции. Об этом LOBODA сообщила в своей следующей публикации в Instagram.

"Люблю это место так сильно...здесь было столько встреч....случайных и не только", – заинтриговала певица.

Напомним, что ранее LOBODA поделилась редкими кадрами второй беременности в новом клипе "Мой".

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