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Лобода впервые прокомментировала конфликт с Лазаревым

Это случилось во время прямого эфира певицы в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Лобода впервые прокомментировала конфликт с Лазаревым
Лобода впервые прокомментировала конфликт с Лазаревым
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная певица Светлана Лобода впервые прокомментировала свой конфликт с Сергеем Лазаревым, который случился на церемонии премии "Муз-ТВ" в Москве. Во время прямого эфира в Instagram LOBODA неоднозначно высказалась о своем коллеге по сцене.

Смотрите, как Светлана Лобода обнажилась в Instagram:

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что российский певец Сергей Лазарев поскандалил с Лободой за кулисами "Муз-ТВ", где выступали оба артиста. Якобы певец неприлично высказался в адрес Светланы и даже оскорбил ее, потому что украинка исполнила на сцене шесть песен, в то время, как Сергей не смог спеть свой хит по техническим причинам.

В прямом эфире, который Светлана Лобода провела в своем Instagram один из поклонников звезды спросил, что произошло между Светой и Сергеем. На что Лобода ответила: "Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет". Артистка добавила, что "Люди такие странные и порой так странно себя ведут".

Таким образом комментарий LOBODA внес еще большую интригу в ситуацию вокруг ее скандала с Лазаревым. Сам певец пока что никак не ответил на высказывание Светланы Лободы.

Напомним, что ранее в социальной сети Сергей Лазарев иронично ответил на слухи о скандале с Лободой.

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