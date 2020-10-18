Лободе – 38! Любопытные факты из жизни певицы, о которых мало кто знал

18 октября певица празднует день рождения

18 октября Светлана Лобода, которая недавно показала, как выглядят ее подросшие дочери, празднует свой 38-й день рождения. Сегодня.Lifestyle рассказывает малоизвестные факты о жизни экс-участницы "ВИА Гры" и Заслуженной артистки Украины.

Факт №1

В юном возрасте Света занималась фигурным катанием. Но однажды, в результате неудачного падения, она выбила 2 передних зуба, после чего бросила занятия на льду.

Светлана Лобода в детстве

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Факт №2

Loboda работала диджеем. В одном клубе девушка стояла за диджейским пультом, а также успевала работать певицей в другом.

Факт №3

Светлана Лобода работала в такси. Она рано обучилась вождению и решила, что сможет зарабатывать, развозя людей. Так будущая звезда некоторое время зарабатывала на сценические наряды. Сейчас она чаще ездит с водителем.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Факт №4

Певица окончила курсы экстремального вождения. По ее словам, она может совершенно безопасно накраситься за рулем. Макияж, к слову, она любит делать себе сама.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Факт №5

Лобода хотела стать знаменитой, чтобы поднять свою самооценку. Долгое время будущая звезда комплексовала из-за своей внешности, в частности переживала из-за длинных рук и больших стоп.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Факт №6

До того, как стать известной, Светлана Лобода выступала под псевдонимом Alisiya Gorn. За одно выступление в клубе ей платили до 300 долларов.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Факт №7

Пойти на кастинг в "ВИА Гру" Лободу вынудили друзья, которые пообещали подарить Светлане автомобиль, если она продержится в группе полгода.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода впервые за долгое время спела на концерте в Украине.

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