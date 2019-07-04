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Лолита Милявская рассталась с мужем: известна причина

Певица призналась, что довольно легко пережила развод

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
Лолита Милявская развелась с мужем
Лолита Милявская развелась с мужем
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

55-летняя певица Лолита Милявская рассталась с мужем – 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Пара оформила отношения 20 марта 2010 года и прожила в браке девять лет. Неожиданную новость Лолита Милявская сообщила на своей странице в Instagram.

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По словам певицы, их отношения со временем сошли на нет, супруги стали "ровно относиться друг к другу". Пара разошлась мирно, и артистка не намерена поливать грязью бывшего мужа. При этом Лолита Милявская призналась, что довольно легко пережила развод с Дмитрием Ивановым, однако к новому роману пока не готова. Артистка намерена некоторое время пожить одна.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!", – написала Лолита.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Отметим, теннисист Дмитрий Иванов – пятый муж Лолиты Милявской. В разное время певица была замужем за актером Александром Беляевым, Виталием Милявским (как утверждает артистка, брак был фиктивным), продюсером и шоуменом Александром Цекало, от которого воспитывает дочь Еву, и бизнесменом Александром Зарубиным.

Ранее мы писали, что Лолита Милявская резко высказалась в адрес журналистов.

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