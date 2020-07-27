Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

Врачи предполагают, что артистке сделали бандажирование желудка

Известная 56-летняя певица Лолита Милявская в последнее время поражает окружающих своей стройной фигурой. Певица похудела чуть ли не вдвое. Сама Лолита заявила: она потеряла вес благодаря эндокринологу. Тот нашел в организме певицы некоторые изменения, сообщает "Собеседник".

"Я пропила таблетки, которые купила в обычной аптеке. И исключила из рациона вредные для меня продукты. Например, бананы и виноград", – рассказала артистка.

Однако врачи уверены, что потерять столько веса естественным путем, тем более в возрасте Лолиты, невозможно.

Лолита Милявская Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что певица скорее всего сделала бандажирование желудка.

"Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка. Это вмешательство дает возможность сбросить до 50% веса. Если происходит большая потеря веса 60-80% можно говорить о других более серьезных хирургических методах (рукавной гастропластике или шунтированию желудка). Бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, не удаляя при этом ничего. В верхней части желудка хирург формирует мини-желудок, на остальную часть накладывается силиконовое кольцо, которое выполняет функцию бандажа", – рассказал он "Собеседнику".

Чем занималась Лолита Милявская на карантине, смотрите в видеосюжете:

Напомним, Лолита Милявская испугала поклонников новым образом. Ранее Лолита развелась с пятым мужем.

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