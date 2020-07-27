Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

Сегодня, 16:55

Врачи предполагают, что артистке сделали бандажирование желудка

Известная 56-летняя певица Лолита Милявская в последнее время поражает окружающих своей стройной фигурой. Певица похудела чуть ли не вдвое. Сама Лолита заявила: она потеряла вес благодаря эндокринологу. Тот нашел в организме певицы некоторые изменения, сообщает "Собеседник".

"Я пропила таблетки, которые купила в обычной аптеке. И исключила из рациона вредные для меня продукты. Например, бананы и виноград", – рассказала артистка.

Однако врачи уверены, что потерять столько веса естественным путем, тем более в возрасте Лолиты, невозможно.

Лолита Милявская
Лолита Милявская
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что певица скорее всего сделала бандажирование желудка.

"Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка. Это вмешательство дает возможность сбросить до 50% веса. Если происходит большая потеря веса 60-80% можно говорить о других более серьезных хирургических методах (рукавной гастропластике или шунтированию желудка). Бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, не удаляя при этом ничего. В верхней части желудка хирург формирует мини-желудок, на остальную часть накладывается силиконовое кольцо, которое выполняет функцию бандажа", – рассказал он "Собеседнику".

Чем занималась Лолита Милявская на карантине, смотрите в видеосюжете:

Напомним, Лолита Милявская испугала поклонников новым образом. Ранее Лолита развелась с пятым мужем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
53-летняя Холли Берри впечатлила поклонников своей фигурой в купальнике: фото alyona alyona скинула 10 кг: как выглядит исполнительница после месяца тренировок — фото alyona alyona поделилась первыми результатами похудения: фото
похудение певица фигура вес Лолита Милявская
Реклама

Новости партнеров

В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей

Популярные статьи

Сегодня, 15:08Шоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

Сегодня, 13:18Events

Ильин день-2020: дата, история и традиции

Сегодня, 12:01Fun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Сегодня, 10:25Эксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

Сегодня, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Сегодня, 08:45Техно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

Вчера, 14:40Food

Как сделать куриные шашлычки с персиками в духовке

Вчера, 14:15Шоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Вчера, 09:18Шоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

Вчера, 06:45Психология

Гороскоп на неделю 26 июля – 2 августа: все знаки зодиака

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 26 июля: Деве нужно заняться серьезными делами, а Весов ждет сюрприз

25 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

25 июляFood

Как сделать персиковую наливку на водке с корицей

25 июляТехно

Ошеломительное зрелище: Марс показали в сверхвысоком разрешении 4K – видео

25 июляШоу-бизнес

Мэтту Леблану – 53: интересные факты об актере и лучшие цитаты Джоуи из "Друзей"

Новости партнеров

Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
11 продуктов, которые помогут избавиться от боли в коленях
11 продуктов, которые помогут избавиться от боли в коленях
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии
"Я вас не уважаю!": Домогаров обратился к зрителям из-за Ефремова
"Я вас не уважаю!": Домогаров обратился к зрителям из-за Ефремова
Зачем платить больше? Пять лучших недорогих телевизоров
Зачем платить больше? Пять лучших недорогих телевизоров
Чем полезны и кому противопоказаны кабачки и огурцы
Чем полезны и кому противопоказаны кабачки и огурцы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять