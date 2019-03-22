Лолита опровергла информацию о том, что ей стало плохо после концерта

Лолита Милявская записала гневное видеообращение СМИ

Лолита назвала информацию об ухудшении состояния здоровья лживой Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

21 марта в сети появилась информация о том, что 55-летней российской певице Лолите Милявской стало плохо. Якобы состояние артистки ухудшилось после концерта в Ростове. Однако данная информация оказалась неправдивой.

Лолита Милявская на своей странице в Instagram записала гневное видеообращение, где резко высказалась о представителях некоторых СМИ, которые сделали ложное заявление.

"Вчера после концерта в Ростове, который замечательно, сказочно прошел, и тому есть куча подтверждений в Instagram, начали звонить представители прессы, причем разной – и желтой, и той, которая называет себя уважаемой. Я брала трубку и говорила, что плохо мне не было, я чувствую себя хорошо, и объяснила, что скорая помощь присутствует на всех массовых мероприятиях. Я перед концертом всегда измеряю давление и после него тоже. Так же делают члены моего коллектива", – утверждает Лолита.

INSTAGRAM (@lolitamilyavskaya) on Mar 22, 2019 at 2:49am PDT

Также певица добавила, что ей не слишком приятна назойливость СМИ: "Меня вчера застали ужинавшей в ресторане после концерта, и я, чавкая в трубку, объясняла, что я здорова. Но вам же так хочется "жаренного", "мяска"! Вы же привыкли зарабатывать не на творчестве, а на похоронах! Целую!".

Ранее мы писали, что Лолита Милявская считает оккупированный Россией Крым украинским.

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