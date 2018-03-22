Лолита рассказала, почему не живет с дочерью

Про словам Лолиты, Ева очень стеснительная и ей тяжело даются перемены

Лолита. Фото: Instagram

Дочь Лолиты Милявской Ева практически с самого рождения живет в Киеве с бабушкой и дедушкой. Певица в своем недавнем интервью порталу Wday.ru рассказала, что приняла решение оставить девочку со своими родителями, потому что в Москве помочь ей было некому. Лолита не могла много времени уделять маленькой дочери — нужно было работать. "У Евы есть возможность находиться с бабушкой и дедушкой все 11 классов. И когда говорят, что я бросила своего ребенка, отвечаю, что это один из мудрейших поступков в моей жизни. В противном случае разрушила бы жизнь не только дочери, но и мамы, которая поехала бы за внучкой, оставив мужа. Либо ребенок жил бы здесь с няней – чужим человеком", – поделилась Милявская.

Сейчас дочери певицы уже 19 лет, в этом году она оканчивает школу. Про словам Лолиты, Ева очень стеснительная и ей тяжело даются перемены. Сейчас она даже занимается с психологом, чтобы подготовиться к жизни в социуме.

Также Лолита рассказала, что хочет, чтобы перед поступлением в институт Ева сначала походила на подготовительные курсы. У дочери певицы склонность к языкам: она знает украинский, русский, английский, немецкий, учит самостоятельно французский. Также Ева очень интересуется искусством и пристально следит за всеми событиями, связанными с цирком. Лолита не исключает, что дочь станет переводчиком или критиком.

Напомним, Лолита вступилась за беременную Лободу, которая появилась на сцене в прозрачном платье.