Лошадь, собаки и мебель: что отсудила Эмбер Херд у Джонни Деппа

Также Эмбер Херд достались семь миллионов долларов

Эмбер Херд Фото: instagram.com/amberheard

Никак эти голливудские звезды не могут угомониться и расстаться тихо и мирно. Так, соблазнительница Эмбер Херд вновь судится с бывшим мужем Джонни Деппом. Актриса показала доказательства того, что экс-супруг ее действительно избивал. Но теперь появились и другие подробности звездного развода пары. – что именно удалось отсудить Эмбер у звезды "Пиратов карибского моря", пишет Daily Mail.

Что Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа Фото: instagram.com/amberheard

Так как Эмбер прожила с Джонни всего 15 месяцев и не могла претендовать на большую часть его состояния, ей достались два автомобиля – раритетный Ford Mustang и Range Rover 2015 года, кое-какая мебель из их семейного особняка в Лос-Анджелесе, а также животные – собаки Пистоль, Бу и лошадь Эрроу.

Актриса больше всего переживала именно из-за йорка Пистоля. Она даже просила, чтобы Депп не имел права приближаться к ее любимцу, однако в свое время суд отклонил эту просьбу. Кроме этого, по постановлению суда, Джонни выплатил бывшей супруге семь миллионов долларов, большую часть которых, как уже говорилось ранее актриса отдала на благотворительность.

Важно отметить то, что актера, который сейчас снимается в франшизе "Фантастические твари и где они обитают", студия Warner Bros может заменить из-за скандала.

Напомним, ранее Джонни Депп заявил о том, что собрал аж 87 видео, на которых Херд агрессивно ведет себя по отношению к нему. Но, похоже, эти видео не учли, впрочем, как говорила сама актриса ранее.

Смотрите видео о том, как Эмбер Херд раздевается перед друзьями:

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