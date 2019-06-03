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Love is love: Меган Маркл и принц Гарри поддержали ЛГБТ-сообщество

Герцоги Сассекские поддерживают любовь во всех ее проявлениях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:46
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри публично поддержали представителей ЛГБТ-сообщества. На странице герцогов Сассекских в Instagram появился пост, посвященный людям с нетрадиционной ориентацией. Сообщается, что королевские супруги уделяют внимание социальным вопросам, которые, по их мнению, являются наиболее важными. В этом месяце герцоги Сассекские считают необходимым обратить внимание на представителей ЛГБТ-сообщества.

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"В этом месяце мы отдаем должное всем, кто поддерживает ЛГБТ-сообщество, молодым и пожилым людям, их семьям и друзьям. Мы поддерживаем вас. Потому что это очень просто: любовь есть любовь", – говорится в сообщении.

Меган Маркл и принц Гарри публично поддержали ЛГБТ-сообщество
Меган Маркл и принц Гарри публично поддержали ЛГБТ-сообщество
Фото: instagram.com/sussexroyal

Отметим, общество до сих пор относится к однополым бракам скептически. Во многих странах, в том числе в Украине, представителям ЛГБТ-сообщества запрещается заводить детей, а прайды регулярно оказываются под угрозой срыва. В связи с этим многие знаменитости пытаются обратить внимание на данную проблему.

Ранее мы писали, что новая прихоть Меган Маркл обойдется британцам в миллионы долларов. Герцогине Сассекской не понравился ремонт в королевской резиденции.

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