Ложь во имя спасения: о чем врали украинские звезды родителям

Павел Зибров, Юрий Горбунов, Камалия и другие звезды поделились историями из детства

Врешь и не краснеешь! Наверное, каждый из нас слышал эту фразу в детстве от родителей, и звезды не исключение. "Зірковий шлях" подготовил истории артистов, которым удалось обвести вокруг пальца своих родителей. По словам психолога Натальи Холоденко, главное – правильная реакция родителей на вранье: "Лгут все – и дети, и взрослые. Просто детям мы начинаем читать нотации, делать замечания. Главная причина обмана – невозможность сказать правду".

Читайте также: Наталья Холоденко впервые показала дочь Вивьен

Украинский телеведущий Юрий Горбунов врал родителям про свою успешность в школе. С его слов, врал он во благо, но любая неправда всегда вылазить наружу.

Телеведущий Юрий Горбунов Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Я страшно не любила кушать. Как только моя мама оставляла мне тарелку с борщом, я пыталась его куда-то слить. Сначала выливала в кастрюлю, но из-за сметаны борщ прокис. Мама узнала и так меня ругала. А потом я эту тему просекла и начала выливать в унитаз. Но и там мама заметила! Потом выливала суп из окна, попала на прохожего", – вспоминает украинская певица Камалия.

Более подробно о звездном вранье смотрите в сюжете:

Вводила в заблуждение свою мама и супруга ведущего телеканала "Украина" Тимура Мирошниченко. В возрасте 10 лет Инна взяла у мамы украшение и потеряла его. Правда несколько месяцев не могла вскрыться, а Инна до сих пор не призналась маме в содеянном.

Инна и Тимур Мирошниченко Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Врал родителям и народный артист Украины Павел Зибров: "В 6 лет меня спрашивали о курении. Я украл тогда у отца пачку сигарет такую вонючую, залез в кусты и начал там не так курить, как поджигать все сигареты. Отец увидел дым, пришел и увидел, как два мальчика курят. Смял пачку и засунул мне в рот. Я перестал курить".

Павел Зибров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Ранее Александр Пономарев откровенно рассказал об отношениях с мамой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться