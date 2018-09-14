Лучше поздно, чем никогда: Меган Маркл поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения

Меган отпраздновала свое 37-летие еще 4 августа, но открытки с благодарностью разослали только сейчас

Меган Маркл. Фото: Getty

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, отец которой продолжает давать скандальные интервью, отпраздновала свой 37-й день рождения еще 4 августа. Однако, она не забыла поблагодарить всех тех, кто прислал ей свои поздравления.

Как оказалось, только сейчас Кенсингтонский дворец разослал открытки со словами благодарности от имени Меган. Об этом рассказал журналист и королевский комментатор Омид Скоби. Он также опубликовал в Twitter фото открытки с благодарностью. На снимке изображена Маркл, которая искренне улыбается людям во время поездки в Ирландию.

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"Герцогиня Сассекская настолько тронута, что вы приложили усилия, чтобы написать ей в связи с ее 37-летием. Это было очень приятно, и ее Королевское Высочество присылает вам сердечную благодарность и наилучшие пожелания", – говорится в листовке.

Листовка от Меган Маркл Фото: twitter.com/scobie

Напомним, свой день рождения Меган Маркл отпраздновала на свадьбе у друга детства принца Гарри – Чарли Ван Страубензи. Пропустить свадьбу друга из-за дня рождения жены Гарри не смог, на торжестве принц выполнял важную роль шафера.