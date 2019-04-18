Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лучшие певица и певец по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"

Состоялась престижная музыкальная премия "Золота Жар-птиця 2019"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:23
Имена победителей премии "Золота Жар-птиця"
Имена победителей премии "Золота Жар-птиця"
Фото: Facebook-страница канала М2

Музыкальная премия "Золота Жар-птиця 2019" состоялась 18 апреля, и уже известны лауреаты, в том числе победители в самых престижных номинациях: "Лучший певец", "Лучшая певица" и "Лучший клип". 

За звание лучшего певца боролись Александр Пономарёв, Сергей Бабкин, Kishe, Ivan NAVI, Pianoбой.

  • Лучший певец: Сергей Бабкин

В номинации "Лучшая певица" присутствовали Андриана, Alyosha, TARABAROVA, Оля Цибульская, Злата Огневич.

  • Лучшая певица: Злата Огневич

В категории "Лучший клип" были представлены работы украинских артистов: Оля Цибульская – "Сукня біла", Злата Огневич – "Долоні", KAZKA – "Плакала", Андриана – "Ой, мамо", Воплі Відоплясова – "Кобіта".

  • Лучший клип: Воплі Відоплясова – "Кобіта"

Отметим, Сегодня.Lifestyle также поделились полным списком победителей премии "Золота Жар-птиця 2019".

Смотрите видео о том, как прошла еще одна музыкальная премия – YUNA 2019:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Наталья Холоденко получила премию «Женщина Украины 2019» "Золота Дзиґа 2019": все, что нужно знать о фильме "11 детей из Моршина"
музыка премия победители Золота Жар-птиця 2019
Реклама

Новости партнеров

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
София Ротару очень сильно изменилась внешне
София Ротару очень сильно изменилась внешне
Салат Мимоза «Свинки на полянке»
Салат Мимоза «Свинки на полянке»
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Популярные статьи

Сегодня, 17:04Fun

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 16:40Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 16:21Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Сегодня, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Сегодня, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Вчера, 16:05Fun

"Самая красивая девушка" лишилась короны из-за любви

Вчера, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Вчера, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Вчера, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

16 апреляШоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

Новости партнеров

Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Мария Порошина обручилась со своим избранником
«Он надо мной издевался»: Пугачева заговорила о разводе с бывшим
«Он надо мной издевался»: Пугачева заговорила о разводе с бывшим
Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности
Возлюбленная Петросяна потрясла переменами во внешности
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
Работа на даче может убить русского мужика
Работа на даче может убить русского мужика