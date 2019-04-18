Лучшие певица и певец по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"

Состоялась престижная музыкальная премия "Золота Жар-птиця 2019"

Имена победителей премии "Золота Жар-птиця" Фото: Facebook-страница канала М2

Музыкальная премия "Золота Жар-птиця 2019" состоялась 18 апреля, и уже известны лауреаты, в том числе победители в самых престижных номинациях: "Лучший певец", "Лучшая певица" и "Лучший клип".

За звание лучшего певца боролись Александр Пономарёв, Сергей Бабкин, Kishe, Ivan NAVI, Pianoбой.

Лучший певец: Сергей Бабкин

В номинации "Лучшая певица" присутствовали Андриана, Alyosha, TARABAROVA, Оля Цибульская, Злата Огневич.

Лучшая певица: Злата Огневич

В категории "Лучший клип" были представлены работы украинских артистов: Оля Цибульская – "Сукня біла", Злата Огневич – "Долоні", KAZKA – "Плакала", Андриана – "Ой, мамо", Воплі Відоплясова – "Кобіта".

Лучший клип: Воплі Відоплясова – "Кобіта"

Отметим, Сегодня.Lifestyle также поделились полным списком победителей премии "Золота Жар-птиця 2019".

Смотрите видео о том, как прошла еще одна музыкальная премия – YUNA 2019:

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