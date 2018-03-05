Лучшим актером на "Оскаре-2018" признан Гэри Олдмен

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" получил актер Гэри Олдман за роль в фильме "Темные времена". Фильм рассказывает о периоде времени, когда Черчилль, только став премьер-министром, столкнулся с самыми грозными временами в истории человечества, в том числе и Великобритании. Черчилль должен столкнуться лицом к лицу с одной из самых сложных проблем в своей жизни и сделать выбор: стоит ли ему начать переговоры с нацистской Германией, поступившись своими принципами и подписав договор о сотрудничестве, либо защитить права и свободы граждан своей страны.

За победу в номинации "Лучшая мужская роль" также боролись актеры Тимоти Шаламе, Дэниэл Дэй-Льюис, Дэниэл Калуя, Дензел Вашингтон, – сообщает пресс-служба канала "Украина".

Актер Гэри Олдман: "Очень благодарен Академии за этот величественный приз. Спасибо многим. Я живу в Америке давно и благодарен за друзей и любовь, которые тут встретил, за мой дом, мою жизнь, мою семью. Теперь Америка дала мне "Оскар". Это мечта, которую молодой человек из южного Лондона привез с собой, вы все помогли воплотить эту мечту в реальность. Играть Черчилля – это невероятное путешествие, благодарен жене за то, что разделила его со мной. Спасибо также моим великолепным коллегам, моей маме, которая уже старше, чем "Оскар". Ей 99, но она все еще молодая и смотрит церемонию, поблагодарю ее за любовь".

Справка. Гэри Олдман

Начало творческой биографии Олдмана состоялось в 1982 году в картине "Память". Свою звездную роль Гари сыграл через пять лет в фильме "Сид и Нэнси" – она принесла ему несколько премий, в том числе премию от кинокритиков Лондона. В 1987 году в прокат вышел фильм "Навострите ваши уши", благодаря которому на актера посыпались предложения от известных режиссеров. Олдман снимался в фильмах "Преступный закон", "Дракула", "Выстрелы в Далласе", "Алая буква", "Пятый элемент", "Маленькие пальчики", "Самолет президента", "Леон", "Не глотать" и др. За особый вклад в мировое кино Гари Олдман был удостоен престижной премии на фестивале кино в Америке в 2001 году. Поздним ролям Олдмана присущи разноплановость и драматизм. Даже в "Бэтмене" и "Гарри Поттере" актеру удалось показать внутреннюю глубину своих героев. Среди работ позднего периода выделяют фильмы "Планета 51", "Нерожденный" и "Шпион, выйди вон". За последнюю картину он был удостоен премии Empire Awards за лучшую мужскую роль и номинирован на "Оскар"®. Гари Олдмана коллеги по Голливуду называют "актером всех актеров", поскольку у него имеется очевидный талант к перевоплощениям.