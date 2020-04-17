"Любим тебя": Дэвид Бекхэм трогательно поздравил жену с днем рождения и показал архивные кадры

Виктория Бекхэм отмечает 46-летие

17 апреля экс-участница легендарной группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм отмечает 46-летие. Одним из первых в Сети именинницу поздравил ее супруг – известный футболист Дэвид Бекхэм. На своей официальной странице в Instagram звезда футбола по-семейному поздравил свою звездную супругу и опубликовал архивные кадры.

"С днем рождения, мама. Мы любим тебя очень сильно и надеемся, что у тебя будет удивительный день. Бруклин, Ромео, Круз и Херпер", – трогательно написал 44-летний футболист, прикрепив серию снимков из домашнего архива.

INSTAGRAM

К поздравлениям кумира присоединились подписчики и пожелали Виктории вдохновения, счастья и длинной жизни.

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм в браке прожили уже 20 лет. За это время они вместе прошли через огонь и воду – измены, сложности в карьере и жизненные проблемы. Звездные супруги воспитывают четверых детей – Бруклина, Ромео, Круза и Херпер.

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