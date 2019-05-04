Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Любимая Настечка": Потап в день рождения Каменских посвятил ей стих

Трогательное поздравление Потап опубликовал в своем Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/realpotap

Известный украинский музыкант и продюсер Потап, который накануне признался, как относится к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, поздравил Настю Каменских с днем рождения. Сегодня, 4 мая, певице исполняется 32 года.  

На своей странице в Instagram Алексей Потапенко опубликовал трогательное и романтичное поздравление, добавив к нему фотографию NK. Специально ко дню рождения Насти Потап сочинил стих. 

"Кто – то скажет завистливо 
"Роковая женщина" 
Да , она – независима, 
Но при этом застенчива 
 
Она мега – талантлива, 
Но при этом скромна 
Коренное – романтика 
А глагол – влюблена 
 
Под ногами поклонники 
А под сценой фанаты 
Грациозна и тоненька 
Подпись к плакату 
 
Ты одень своё  
Ярко – весеннее платьечко  
И дари всем нам счастье!  
Любимая 
Настечка!", – написал репер.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

В комментариях к посту фолловеры Потапа присоединились к поздравлениям и пожелали паре любви и счастья. "Как мило. Лёша, Настя...любви вам, самой чистой и светлой", "Мы все знали что вы вместе!", "В каждом слове любовь чувствуется", "С днем рождения, Настюша!", – пишут поклонники. 

Отметим, фанаты Насти Каменских и Потапа уже давно подозревают, что экс-дуэт связывают любовные отношения. Музыканты часто отдыхают вместе, а также ездят в рабочие поездки, подогревая слухи о своем романе совместными фотографиями. 

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских выпустила клип на украиноязычную песню "Обіцяю".

Смотрите, как снимали новое видео Насти Каменских:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото Потап очаровал сеть фотографиями подросшего сына Настя Каменских выпустила новый клип на украиноязычную песню "Обіцяю"
потап Настя Каменских
Реклама

Новости партнеров

Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа
Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа

Популярные статьи

Вчера, 12:30Fun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

Вчера, 05:31Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

2 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

2 маяШоу-бизнес

Холостяк Никита Добрынин: "Я встретил ту, с которой хочу быть вместе"

2 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

2 маяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

2 маяFun

Как живет сейчас мальчик, нарисованный на банке украинской сгущенки: фото

2 маяАфиша

Создатели "Игры престолов" рассказали, как нужно смотреть 3-ю серию 8-го сезона

2 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

1 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Раки отстоят справедливость, а Рыбам придется экономить

1 маяШоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

1 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

1 маяШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

1 маяFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

1 маяШоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

1 маяFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Новости партнеров

Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком
Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком
44-летняя Банщикова восхитила поклонников фигурой в купальнике
44-летняя Банщикова восхитила поклонников фигурой в купальнике
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников
Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников
Запеченная в фольге скумбрия
Запеченная в фольге скумбрия
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет