"Любимая Настечка": Потап в день рождения Каменских посвятил ей стих

Трогательное поздравление Потап опубликовал в своем Instagram

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

Известный украинский музыкант и продюсер Потап, который накануне признался, как относится к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, поздравил Настю Каменских с днем рождения. Сегодня, 4 мая, певице исполняется 32 года.

На своей странице в Instagram Алексей Потапенко опубликовал трогательное и романтичное поздравление, добавив к нему фотографию NK. Специально ко дню рождения Насти Потап сочинил стих.

"Кто – то скажет завистливо

"Роковая женщина"

Да , она – независима,

Но при этом застенчива



Она мега – талантлива,

Но при этом скромна

Коренное – романтика

А глагол – влюблена



Под ногами поклонники

А под сценой фанаты

Грациозна и тоненька

Подпись к плакату



Ты одень своё

Ярко – весеннее платьечко

И дари всем нам счастье!

Любимая

Настечка!", – написал репер.

В комментариях к посту фолловеры Потапа присоединились к поздравлениям и пожелали паре любви и счастья. "Как мило. Лёша, Настя...любви вам, самой чистой и светлой", "Мы все знали что вы вместе!", "В каждом слове любовь чувствуется", "С днем рождения, Настюша!", – пишут поклонники.

Отметим, фанаты Насти Каменских и Потапа уже давно подозревают, что экс-дуэт связывают любовные отношения. Музыканты часто отдыхают вместе, а также ездят в рабочие поездки, подогревая слухи о своем романе совместными фотографиями.

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских выпустила клип на украиноязычную песню "Обіцяю".

Смотрите, как снимали новое видео Насти Каменских:

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