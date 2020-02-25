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"Любимый, позаботься о нашей Джиджи": трогательная речь вдовы Коби Брайанта на церемонии прощания

Ванесса Брайант не смогла сдержать слез

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30

24 февраля на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайантом, который вместе со своей дочерью погиб в авиакатастрофе 26 января. Проститься с легендой спорта пришли около 30 тысяч человек, в том числе многие знаменитости.

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Гибель Коби Брайанта предсказали в мультфильме несколько лет назад

Открывала памятный концерт певица Бейонсе, а после ее короткого выступление на сцену вышла супруга Коби Ванесса Брайант, которая в один день потеряла супруга и дочку. Она растрогала присутствующих своей речью и обратилась к покойному спортсмену с просьбой позаботиться о их Джиджи.

"Джианна Брайант – очень милая и нежная девочка. Она всегда была очень отзывчивой. Она была папиной дочкой, но я знаю, что она любила и меня. Она была одной из моих лучших подруг. Мы не сможем увидеть, как Джианна пойдет в среднюю школу с Натальей, у нас не было возможности научить ее водить машину. Я не смогу сказать ей, как прекрасно она выглядит в день своей свадьбы. Я никогда не увижу, как моя малышка идет к алтарю, как отец и дочь танцуют вместе, или как она сама станет матерью ... Бог знал, что они не могут быть на этой земле друг без друга. Он должен был забрать их вместе на небеса. Любимый, позаботься о нашей Джиджи. А я присмотрю за Нани, Биби и Коко. Мы все еще самая лучшая команда. Мы любим вас и скучаем за вами. Покойтесь с миром. Пусть вам будет хорошо в раю, пока в один день я не присоединись к вам", – трогательно произнесла Ванесса.

Смотрите подробности гибели Коби Брайанта в видео:

Напомним, что гибель Коби Брайанта предсказали в мультфильме несколько лет назад.

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