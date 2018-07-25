"Любишь другого": OLEYNIK показал жаркие кадры из будущего клипа

В сети появился фрагмент из клипа артиста на трек "Любишь другого"

OLEYNIK. Фото: instagram.com/oleynikvadim

Совсем скоро состоится премьера новой песни и клипа певца OLEYNIK "Любишь другого". В новом видео исполнитель обратился к своим прошлым отношениям. Они и сформировали его мировоззрение: "Чем ломать голову над перспективами отношений, проживай момент "здесь и сейчас" на все сто, будь спонтанным. Помогай расти тем, кого любишь, но не сливайся воедино, теряя себя. Не требуй любви, как инфантил-эгоист, а делись искренностью сам", — лаконично резюмирует идею будущего клипа OLEYNIK.

Из первых кадров видно, что видео изобилует откровенными сценами из жизни влюбленной пары. В основе — история сиюминутного увлечения, которое оставляет после себя безответную любовь и пустоту, если ты потерял себя.

OLEYNIK Фото: пресс-служба

Название трека, над саундом которого работал Sinegull Production, подразумевает существование любовного треугольника. Однако со слов режиссеров Дениса Манохи и Максима Шелковникова, видео будет наполнено символизмом и метафорами: здесь не будет третьего персонажа, а роль девушки главного героя исполнила украинская модель Аня Проничкина. Этот прием оставляет зрителю пространство для размышлений.

Напомним, Ivan Navi выпустил клип с "женщиной кошкой". Ранее MONATIK и Надя Дорофеева представили клип на совместную композицию "Глубоко...".