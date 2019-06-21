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"Люблю Брэда Питта": Дженнифер Энистон призналась в своих чувствах

Актриса удивила неожиданным признанием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

Страсти вокруг самой красивой пары Голливуда, которая рассталась еще в 2005 году, не утихают. Пресса часто приписывает актерам Дженнифер Энистон и Брэду Питту роман. К примеру, в СМИ просочилась информация, что бывшие супруги провели несколько дней на вилле в Италии, куда их пригласил общий знакомый Джордж Клуни. И судя по высказываниям Энистон, она не прочь снова завести роман с Брэдом.

О секретах личной жизни Дженнифер Энистон смотрите в этом ролике:

Так, в одном из интервью Дженнифер Энистон сделала неожиданное заявление и призналась, что ее чувства к бывшему супругу не угасли. Также актриса назвала Питта потрясающим мужчиной и отметила, что совсем не жалеет о их браке. 

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"Я люблю Брэда, я его действительно люблю, и буду любить до конца дней! Он просто потрясающий мужчина. Я ни секунды не жалею о том, что мы были женаты. И я считаю, что мне необычайно посчастливилось стать его супругой. Мы провели вместе семь очень ярких лет, многому научили друг друга. И нам было весело! У нас были чудесные, хотя и непростые отношения", — цитирует слова 50-летней артистки издание The Mirror.

Как предполагают СМИ, Энистон полностью простила экс-супруга за измену с актрисой Анджелиной Джоли. 

Напомним, что в начале мая Брэд Питт появился на вечеринке в честь празднования 50-летия Дженнифер Энистон. Поговаривали, что актер подарил имениннице дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили, будучи женатыми.

Ранее сама Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.

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Источник: Mirror
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