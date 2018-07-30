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"Люблю, когда дети счастливы": Снежана Егорова выдала 21-летнюю дочь Александру замуж

Об этом телеведущая рассказала в соцсетях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:08
Александра Егорова с мужем. Фото: facebook/Снежана Егорова
Александра Егорова с мужем. Фото: facebook/Снежана Егорова

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова, которая недавно "расправилась" с Антином Мухарским, поделилась радостной вестью на своей странице в Instagram. Многодетная мама выдала одну из своих дочерей – 21-летнюю Александру замуж. Егорова отметила, что Саша вышла замуж по любви.

"27 июля 2018 года моя прекрасная американская дочь Саша Егорова вышла замуж по любви!" – говорится в сообщении.

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Снежана Егорова и ее дочь Александра
Фото: instagram/snezha_egorova

Также Снежана поделилась фото своей дочери с ее избранником, но о новоиспеченном муже Александры счастливая мама ничего не рассказала. 

"Это же надо было прилететь как Мэри Поппинс к океану, чтобы встретить там свою любовь! И теперь две судьбы становятся одной историей любви! Я люблю, когда дети счастливы!" – подписала снимки Снежана. 

Александра Егорова с мужем
Фото: facebook/Снежана Егорова
Александра Егорова с мужем
Фото: facebook/Снежана Егорова
Александра Егорова с мужем
Фото: facebook/Снежана Егорова
Александра Егорова с мужем
Фото: facebook/Снежана Егорова
Александра Егорова с мужем
Фото: facebook/Снежана Егорова
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Напомним, дочь Снежаны Егоровой и ее экс-супруга, режиссера Семена Горова Александра в 2012 году улетела в Голливуд, где училась в легендарной школе актерского мастерства Ли Страсберга.

Ранее мы сообщали, Снежана Егорова со скандалом уволилась с телеканала, после чего попала в больницу. Также напомним, дочь Снежаны Егоровой шокировала американских врачей.

Почему распался брак Снежаны Егоровой и Антина Мухарского, смотрите видео:

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Источник: "Сегодня"
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