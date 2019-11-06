"Люблю свою семью": Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем
Ведущая умилила фанатов кадрами в домашней обстановке
Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно похвасталась успехами дочери Златы, поделилась семейными фото с мужем Владимиром Локотко в домашней обстановке.
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На своей странице в Instagram популярная телеведущая опубликовала снимки, на которых позирует сама и вместе с супругом. Поклонники в восторге от нежности и тепла, которое излучают кадры. По словам Ольги, некоторые кадры были сделаны их общим сыном Валерием, которому всего три года. Знаменитость редко делится с поклонниками семейными моментами, но на этот раз решила порадовать фанатов и показала свою семью в домашней обстановке.
"Люблю свою семью. Некоторые фото сделал Валерий", – написала Ольга Фреймут под фотографиями.
Напомним, недавно на своей странице в Instagram Ольга поделилась фото младшей дочери Евдокии. На снимке малышка позирует с игрушечной коляской. Евдокия выглядит, словно маленькая принцесса – в розовой фатиновой юбке, белых колготках и водолазке.
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