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"Люблю тебя, сынок": мать Эмбер Херд поддержала Джонни Деппа во время развода

Женщина вела тайную переписку с экс-зятем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжается до сих пор. Уже даже отец экс-супруги звезды "Пиратов Карибского моря" угрожал его застрелить. А вот теща, наоборот – сильно переживает за экс-зятя.

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Недавно издание The Blast опубликовало тайную переписку матери Эмбер – Патрии с Джонни Деппом. Из текста становятся понятны мотивы актрисы в ее судебном конфликте с бывшим возлюбленным.

Журналисты обнародовали смс, которые Патриция отправляла Деппу сразу после того, как ее дочь добилась запретительного приказа. Женщина втайне от дочери написала Деппу. Она призвала экс-зятя постараться понять Эмбер и не держать на нее зла. По словам матери кинозвезды, ей очень жаль, что ситуация приняла такой поворот. Патриция уточнила, что добиться запретительного приказа Херд надоумили ее адвокаты. По закону, тот, кто выдвигает требование о запрете на приближение, имеет возможность сохранить за собой всю недвижимость.

"Я просто хочу, чтобы ты знал, что мы с ее отцом не были рады этому запрету. Он выглядит очень унизительным для тебя, мы это понимаем. Да и Эмбер сама бы точно не приняла это решение. Нас сталкивают лбами адвокаты с обеих сторон", – цитирует сообщение Патриции издание The Blast.

Джонни ответил на обращение женщины не сразу. По его выражениям понятно, что актер очень зол. "А как должен чувствовать себя я? Об этом кто-то подумал? Если она не желала мне зла, зачем слила в сеть фотографии с якобы нанесенными мною побоями? Будто я какой-то насильник. Кто-то подумал о моих детях, об их друзьях? Никто не заслуживает подобного. Тем более от нее", – ответил Депп.

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На это сообщение Патриция ответила согласием. Также она обратилась к нему: "Пожалуйста, если ты когда-нибудь снова с ней заговоришь, не рассказывай о том, что я тебе писала. Я люблю тебя, сынок".

Напомним, ранее суд даже обязал Эмбер выплатить Деппу 50 миллионов долларов моральной компенсации. В качестве доказательств экс-супруг актрисы показал в суде фото после нападения его жены, которые были сделаны четыре года назад. Эмбер Херд же утверждает, что ее бывший муж заплатил миллионы долларов людям, которые видели, что он применял к ней силу.

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