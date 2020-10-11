"Люблю всем сердцем": TARABAROVA отмечает четвертую годовщину свадьбы

Певица показала архивные фото с мужем

Светлана Тарабарова, которая недавно родила второго ребенка, вместе с мужем празднует четвертую годовщину свадьбы. Певица поделилась архивными фотографиями на своей странице в Instagram.

На фото Светлана запечатлена в закрытом белом платье с длинным рукавом и в фате. Они с любимым обмениваются кольцами, целуются, а на еще одном кадре Тарабарова сидит за роялем и поет для супруга.

Светлана Тарабарова с мужем Фото: instagram.com/tarabarova

"4 года назад в этот же день я сказала "Да" лучшем мужчине в мире. Люблю всем сердцем", – подписала свой пост исполнительница.

Светлана Тарабарова с мужем Фото: instagram.com/tarabarova

Сейчас TARABAROVA вместе с мужем Алексеем воспитывает сына и новорожденную дочь, которую родила 23 сентября. К столь особенному событию звездная мама выпустила песню "Сонечко", которую посвятила малышке.

О том, как Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз, смотрите в сюжете:

А недавно TARABAROVA заговорила о своем расставании с Владимиром Дантесом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться