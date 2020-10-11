Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Люблю всем сердцем": TARABAROVA отмечает четвертую годовщину свадьбы

Сегодня, 13:15

Певица показала архивные фото с мужем

Светлана Тарабарова, которая недавно родила второго ребенка, вместе с мужем празднует четвертую годовщину свадьбы. Певица поделилась архивными фотографиями на своей странице в Instagram.

На фото Светлана запечатлена в закрытом белом платье с длинным рукавом и в фате. Они с любимым обмениваются кольцами, целуются, а на еще одном кадре Тарабарова сидит за роялем и поет для супруга.

Светлана Тарабарова с мужем
Светлана Тарабарова с мужем
Фото: instagram.com/tarabarova

"4 года назад в этот же день я сказала "Да" лучшем мужчине в мире. Люблю всем сердцем", – подписала свой пост исполнительница.

Светлана Тарабарова с мужем
Светлана Тарабарова с мужем
Фото: instagram.com/tarabarova

Сейчас TARABAROVA вместе с мужем Алексеем воспитывает сына и новорожденную дочь, которую родила 23 сентября. К столь особенному событию звездная мама выпустила песню "Сонечко", которую посвятила малышке.

О том, как Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз, смотрите в сюжете:

А недавно TARABAROVA заговорила о своем расставании с Владимиром Дантесом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Счастливая Светлана Тарабарова рассказала, на кого похожа новорожденная малышка "Вечная любовь": София Ротару показала архивное фото с мужем в годовщину их свадьбы Влад Яма с женой отпраздновали годовщину свадьбы и показали очаровательные фото
годовщина Светлана Тарабарова TARABAROVA
Реклама

Новости партнеров

Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Эта каша быстрее любых препаратов вдохнет в тело молодость
Эта каша быстрее любых препаратов вдохнет в тело молодость

Популярные статьи

Сегодня, 07:43Events

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

Вчера, 09:37Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня 10 октября: Водолею нужно планировать, а Рыбам – нельзя перетруждаться

9 октябряШоу-бизнес

Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег переехала в Казахстан, чтобы начать сольную карьеру

9 октябряШоу-бизнес

Найдено потенциальное орудие убийства Валентины Легкоступовой (фото)

9 октябряFun

"Нашел пять конвертов с деньгами": мужчина купил напичканный чужими заначками дом

9 октябряШоу-бизнес

Бикини и частный самолет: как модель Белла Хадид отмечает день рождения (фото)

9 октябряFun

Хозяйка сделала в заборе дырки для собачьих морд. Люди говорят, что это гениально (видео)

9 октябряШоу-бизнес

Остапчук, Кухар, Яма и другие: кто сколько зарабатывает в семьях украинских звезд

9 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 9 октября: Овнов ждет романтическое увлечение, а Тельцу нужно искать компромисс

9 октябряEvents

9 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 октябряFun

Facebook заблокировал рекламу лука, назвав ее "откровенно сексуальной"

8 октябряТехно

Tesla с манекеном приблизилась к Марсу — впервые максимально близко

8 октябряШоу-бизнес

Ирина Билык с сыновьями приняла участие в необычном проекте (фото)

8 октябряШоу-бизнес

Адвокат Бритни Спирс о текущем состоянии певицы: "Она будто в коме"

Новости партнеров

Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику
Захисник Динамо зустрічається з найкращою спортсменкою року
Захисник Динамо зустрічається з найкращою спортсменкою року

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять