Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

Камилла Паркер-Боулз всегда считалась любовью всей его жизни

Принц Чарльз. Фото: Getty

Сегодня, 14 ноября, отец принцев Уильяма и Гарри – принц Чарльз празднует 70-летний юбилей. Ко дню его рождения Кенсингтонский дворец в соцсетях опубликовал новые официальные снимки королевской семьи, однако накануне фото слили в сеть хакеры.

В жизни принца Чарльза было немного женщин или не обо всех узнали СМИ. Предлагаем вспомнить женщин, с которыми в определенные годы своей жизни был сын королевы Елизаветы II.

Камилла Паркер-Боулз

Принц Чарльз и Камилла Фото: AFP

Именно Камилла считается главной женщиной в жизни принца Чарльза. Она познакомилась с Чарльзом еще в начале 70-х, тогда и вспыхнул роман между ними. Впрочем, Елизавете II не приглянулась такая кандидатура на роль жены наследника престола. Именно поэтому Чарльзу настойчиво рекомендовали расстаться с Камиллой.

В 1973 году любовница принца вышла замуж за военного Эндрю Паркера-Боулза. Однако, ни ее брак, ни брак Чарльза с Дианой не остановил их. Чувства вспыхнули вновь в 1986 году. В феврале 2005 года самый продолжительный и скандальный роман в истории британской короны обернулся свадьбой. Елизавета II на церемонии не присутствовала.

Принцесса Диана (Диана Спенсер)

Принцесса Диана Фото: Getty

Чарльз и Диана познакомились еще в 1977 году. Тогда принц Уэльский встречался с сестрой Дианы Сарой. Чувства между принцем и воспитательницей вспыхнули в 1980 году, а помолвка и свадьба состоялись в 1981-м году. Сначала все было прекрасно, Диана родила двоих сыновей, но чувства Чарльза к Камилле взяли верх. Как призналась в одном из интервью Диана: "Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато". Развод был официально оформлен в июле 1996 года, а еще через 13 месяцев Диана трагически погибла в Париже.

Сьюзан Джордж

Сьюзан Джордж Фото: Кадр из фильма "Соломенные псы"

Принц Чарльз какое-то время был увлечен актрисой Сьюзан Джордж. В середине 70-х девушка имела крайне сомнительную репутацию. Принц пригласил ее на празднование своего тридцатилетия в 1978 году. Тогда-то краткосрочный роман актрисы и принца стал достоянием общественности. Через несколько месяцев пара рассталась. Сьюзан вышла замуж за актера Саймона МакКоркиндейла.

Аманда Натчбулл

Аманда Натчбулл Фото: Getty

Королева Елизавета жестко настаивала на брак с Амандой, Чарльзу она нравилась, но все же была слишком юной. Источники из окружения королевской семьи поговаривали, что в 1977 году Чарльз напрямую обратился к девушке во время совместных каникул на острове Эльютера. Аманда все же ответила "нет". По слухам, девушку не устраивал характер Чарльза, его заносчивость и любвеобильность. Так или иначе, Аманда вышла замуж уже в конце 1980-х. Ее избранником стал писатель Чарльз Эллингворт.

Анна Уотс

Анна Оутс Фото: ru-royalty.livejournal.com

В 1980 году принц Чарльз уже встречался с Сарой Спенсер, но пара часто расставалась и у Чарльза были другие увлечения. Одной из девушек была Анна Оутс. Пресса говорила о скорой свадьбе, но торжество так и не состоялось. Сама же Уотс как-то призналась, что никто еще так плохо к ней не относился, как принц Чарльз.

Напомним, принц Чарльз получит неприятный подарок, а именно – развод со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз, с которой он прожил в браке 13 лет. Развода требует сама Камилла, которая пригрозила раскрыть все семейные тайны и просит за молчание 400 млн долларов, сообщают СМИ.