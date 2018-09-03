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"Любовь моя": как Меган Маркл называет принца Гарри

Это сентиментальное нарушение правил этикета королевской семьи вызвало у многих мимишные эмоции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Getty
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Getty

На днях принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали почетными гостями показа мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре "Виктория Палас". Внимание общественности привлекло не только откровенное короткое платье герцогини Сассекской, а также еще одно сентиментальное нарушение правил этикета королевской семьи.

Когда спектакль закончился, супруги прошли за кулисы, чтобы познакомиться с актерами и сфотографироваться с ними на память. В один из моментов Меган обратилась к Гарри:

"Ты видишь, любовь моя?"

Это услышали члены труппы и трогательно отреагировали.

"Can you see my love?" Ups, Meghan looked genuinely embarrassed after revealing us how she secretly calls her Husband! and the reaction from the cast is adorable... Man die sind doch soooooo süß zusammen!!!!!

Публикация от Meghan &Harry supporters (@harry_meghan_updates)

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл женаты всего несколько месяцев, но уже планируют завести детей и, как передает издание Mirror, уже выбрали крестных родителей для будущих наследников.

Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл неожиданно улетела из Лондона в Торонто самым обычным рейсом авиакомпании Air Canada. Об этом сообщает Harper's Bazaar. При этом герцогиня Сассекская отправилась в Канаду совершенно одна. Цель поездки до сих пор неизвестна. 

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принц Гарри спектакль супруга Меган Маркл герцогиня Сассекская
Источник: "Сегодня"
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