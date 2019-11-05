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Эксклюзив

Любовь Успенская – о концерте в Украине, райдере и мужчинах

10 ноября в Киеве состоится концерт певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Уже в это воскресенье, 10 ноября, в киевском Дворце спорта состоится концерт Любови Успенской. Певица призналась, что готовит поклонникам много сюрпризов и уже рассекретила имена звездных гостей.

Накануне предстоящего шоу Любовь Успенская эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказала о большом концерте, райдере, друзьях в Украине, а также призналась, есть ли у нее любимый человек.

Смотрите также видео о том, как Любовь Успенская появилась на сцене на мотоцикле:

Любовь, совсем скоро состоится всеукраинский тур. Вас очень ждали в Украине. Скажите, как часто вы бываете в Киеве и когда были в последний раз. С чем связаны визиты, кроме подготовки к концертам?

Я приезжала в Киев буквально полгода назад. Часто заезжаю в родной город, но это не официальные приезды, а частные выступления. Официально с концертами была уже давно, еще в 2011 году.

В Украине прошло моё детство и юность. Тут у меня много хороших воспоминаний!

Возможно, у вас есть родственники в Украине, друзья, хорошие знакомые? Как часто вы общаетесь?

В Украине у меня много друзей. Мы уже договорились встретиться в мои свободные от концерта дни. Планируем весело провести время, вспомнить совместные счастливые моменты. А их было очень много!

Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: пресс-служба

Недавно вы презентовали украиноязычную песню "Без тебе", которую спели в дуэте. Расскажите, что вас связывает с Андреем Большедворским, кроме творчества?

Как я уже говорила, песню на украинском языке "Без тебе" написал мой близкий друг из Одессы Андрей Большедворский. Нас с ним связывает подлинная дружба. Андрей постоянно приезжает ко мне на все концерты и дни рождения. Он всегда рядом, особенно, когда мне плохо. Помню, как поддерживал после того, как моя дочь попала в аварию, ездил с нами во все клиники.

Вообще, Андрей бывший адвокат. Но вовремя понял, что музыка – его призвание. Он прекрасно уже состоялся в этом деле, написал много красивых песен, в частности и для меня. Так, нашу песню "Без тебе" мы представим и споем в дуете на концерте в Киеве.

Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: пресс-служба

Вы женщина, которая любит роскошь и не скрывает этого. Что в вашем звездном райдере?

В моем райдере нет ничего особенного. Если я уезжаю на гастроли надолго, то прошу, чтобы в моих апартаментах обязательно была кухня и полный холодильник свежих продуктов. А потом я сама из этих продуктов готовлю для себя и своей команды.

Есть ли у вас утренние и вечерние полезные ритуалы и привычки?

Мой утренний ритуал – пробежка по парку. Это помогает держать себя в тонусе и всегда гарантирует бодрое начало дня. После пробежки я обычно делаю вкусный сытный завтрак своим близким. Это тоже уже как утренний ритуал! А вечером после активного дня хожу на массаж.

Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В одном из интервью вы говорили, что сейчас у вас есть молодой человек, который заставляет ваши глаза гореть. Более того, вам приписывают роман с 55-летним актером Михаилом Ефремовым. Это всего лишь слухи или действительно этот мужчина дорог вашему сердцу?

Я знаю ключи к мужчинам, знаю, как ими руководить. Но сегодня у меня нет времени на мужчин. Я уже знаю все о них, об их достоинствах, размерах… А в музыке я еще очень многое не сделала, поэтому решила уделять внимание работе. Еще не родился мужчина, который бы мог меня заставить забыть о песне!

Все ваши мечты сбываются с юных лет, вы достигаете всего, чего желаете. Есть ли у вас несбывшаяся мечта?

Я мечтаю сняться в кино и полететь в космос. Конечно, понимаю, что последнее уже вряд ли получится. Но почему бы и не помечтать! А что касается моих остальных мечт, то все они, и правда, сбылись.

Предлагаем также послушать украиноязычную песню Любови Успенской – "Бути без тебе".

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