Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак: подробности скандала

Звезда шансона бесплатно дала интервью ведущей

24 февраля в эфир вышло скандальное интервью российской певицы Любови Успенской в шоу Ксении Собчак "Док-ток". Звезда шансона после публичной ссоры на всю страну со своей 30-летней дочерью Татьяной Плаксиной снова пришла в программу, чтобы разъяснить ситуацию. Отметим, что дочь звезды на данный момент улетела жить в Америку к своему родному отцу.

Во время программы Любовь пыталась оправдать свои действия касательно воспитания дочери, но Ксения Собчак пыталась доказать своей гостье обратное – деньги не заменят материнской любви. Успенская под конец шоу не смогла справиться с эмоциями и со скандалом покинула студию. Ко всему, артистка пожелала ведущей никогда не ощутить подобного горя: "Дай Бог, чтобы ты не узнала такого горя. Не хочу больше слушать эту чушь".

Как сообщает Starhit, королева шансона отказалась брать гонорар за участие в программе и пришла в студию с одной целью — доказать всем свою безграничную любовь к дочери.

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

"Денег за участие в шоу Собчак Любовь Успенская не получала — ровно ни копейки. Изначально ей предлагали 5 миллионов рублей за участие в другом шоу на Первом — "Пусть говорят", и она отказалась от гонорара. Не хотела зарабатывать на беде, хотела только донести свою правду: что любит дочь, что всю жизнь занималась ей и что очень устала от преследований журналистов. Ведь канал НТВ буквально охотится за Успенской и Татьяной — даже в Америке ее достали. Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — "Док-ток" с Собчак. И туда она пошла на тех же условиях, не требуя никаких денег. Казалось бы, такая удача для телевизионщиков. А в итоге Успенскую за ее честность и принципиальность взяли да опозорили", – рассказал руководитель детективного агентства и приятель звезды Максим Заболотный.

Напомним, что до этого дочь Любови Успенской выдвинула новые обвинения матери.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться