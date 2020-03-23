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Любовь Успенская потеряла сознание и получила травмы

Здоровье певицы ухудшилось после ссоры с дочкой

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:40

Состояние здоровья российской певицы Любови Успенской после семейного скандала с 30-летней дочерью заметно ухудшилось. Звезда шансона призналась в том, что на днях потеряла сознание и сильно травмировалась.

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О неприятном инциденте российская исполнительница рассказала сама на своей странице в Instagram. По словам звезды, в последнее время она чувствовала себя плохо и в какой-то момент потеряла сознание.

"Друзья мои! Все события, которые происходили в последнее время, конечно же, подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя. И только сегодня утром я почувствовала себя лучше. Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Друзья, запомните! Ничто нас не сломает!" – написала певица.

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

Напомним, что дочь Любови Успенской Татьяна покинула Россию в надежде начать новую жизнь без контроля со стороны звездной матери.

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