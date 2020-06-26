Любовь Успенская впервые прокомментировала слухи о романе с 27-летним грузинским певцом: "Я влюблена"

Певица не скрывает, что не отказалась бы от такого мужчины

Известная российская певица Любовь Успенская, которая из-за ссоры с дочерью попала в больницу, впервые прокомментировала слухи о своем романе с 27-летним грузинским исполнителем Леваном Кбилашвили.

Отметим, что не так давно 66-летняя исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото Леваном,чем вызвала бурную реакцию пользователей Сети. Они сразу заподозрили, что между артистами завязались романтические отношения.

Певица Любовь Успенская с Леваном Кбилашвили Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Впервые певица ответила на догадки поклонников во время интервью на YouTube-канале "Алена, блин". По ее словам, Любовь очарована талантом 27-летнего грузинского певца. Отметим, что Кбилашвили был участником седьмого сезона музыкального российского телешоу "Голос", где его и заметила Успенская.

"Я случайно включила вечером телевизор и увидела этого певца в проекте "Голос". Он спел грузинскую песню, и это было так круто. И Костя Меладзе повернулся к нему… Я сегодня Левана Кбилашвили хочу открыть — готовлю песню, вкладываю деньги в клип. Я хочу, чтобы вышел певец, красивый, такой мачо, и порвал страну, как в свое время вышел Серов, спел, и все бабы страны рыдали", – поделилась Успенская.

Любовь Успенская с 27-летним Леваном Кбилашвили Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

На вопрос ведущей программы, связывают ли их исключительно творческие отношения, певица ответила завуалированно. Она влюблена в его голос и не отказалась бы от такого мужчины.

"Любовь — такое слово огромное. Я влюблена в этот голос… Когда я стою на сцене с талантами или снимаюсь в клипе с мужчиной, должен быть момент влюбленности. Если ты не влюблен, в это не поверит народ. Меня настолько вставляет, когда он поет "Я держу твои ладони осторожно…", что я протягиваю ладони и уже хочу с ним слиться. Я не знаю, может быть, это любовь. Время покажет. Честно говоря, от таких мужчин я бы не отказалась,— призналась Успенская.

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Напомним, что Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной сильно рассорилась. Разлад в их отношениях произошел после того, как девушка в феврале этого года дала скандальное интервью, в котором шокировала признанием – ее мать оказывала на нее психологическое давление и однажды даже душила ее.

Певица все отрицает, а после скандала Татьяна улетела в жить Америку.

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