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Любовь Успенская узнала страшную правду о смерти своей матери

Сегодня, 11:00

Певица всю жизнь думала, что ее мама умерла при родах

Любовь Успенская, которая недавно усыновила ребенка, раскрыла жуткую правду о смерти своей матери. Артистка всю жизнь думала, что ее мама умерла при родах, но лишь недавно узнала, что женщину убили. Об этом Успенская заявила в интервью для YouTube-шоу "Между нами".

Любовь Успенскую с самого рождения воспитывала ее бабушка. Только спустя несколько лет она узнала от родственников о своей настоящей маме Елене Чайке.

Певица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Я всю жизнь думала, что мама умерла при родах. Сейчас открываю правду: недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили", – призналась звезда.

По словам Успенской, она обращалась к экстрасенсу, которая сказала певице, что ее маму убили в поезде. Женщину били по лицу кирпичом.

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Любовь связалась со своими друзьями в Киеве, чтобы те помогли ей найти какую-либо информацию о могиле матери, но ничего не узнала.

В интервью Успенская также упомянула о своей дочери, 30-летней Татьяне Плаксиной, которую не так давно застали гуляющей по Лос-Анджелесу в неадекватном состоянии. Певица сказала, что ее дочь ничего не хочет о ней слышать и даже общаться с ней.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская впервые прокомментировала слухи о романе с 27-летним грузинским певцом.

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