Любовница расчлененного рэпера Энди Картрайта рассказала об отношениях с ним

Пара познакомилась в 2014 году

Недавно стало известно о том, что у рэпера из Украины Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко), тело которого расчленила его жена, была любовница – Надежда Романенко. Журналистам удалось связаться с девушкой, которая рассказала об отношениях с рэпером. Об этом сообщает "СтарХит".

Оказалось, роман Картрайта и Романенко начался в 2017 году, но ему предшествовала дружба. После знакомства в 2014 году пара просто переписывалась долгое время. Второй раз Энди и Надежда увиделись в 2017 году, когда он был уже женат на Марине. После этого пара тайно начала встречаться.

Энди Картрайт и Марина Кохал Фото: Instagram

В прошлом году Кохал начала подозревать, что муж ей изменяет. По словам Надежды, жена контролировала доходы Картрайта. Окончательно в изменах супруга Марина убедилась несколько месяцев назад, когда увидела светлый волос на одежде мужа. Надежда рассказала, что у Марины участились нервные срывы, и Энди, устав от этого, начал намекать ей на развод.

Отметим, что супруга Энди Картрайта Марина Кохал подозревается в убийстве рэпера. Женщина отрицает свою вину и настаивает на том, что ее муж умер от передозировки наркотиками. На данный момент факт того, что у Картрайта были отношения на стороне может восприниматься как мотив убийства. Марину Кохал отправили в СИЗО до 30 сентября.

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