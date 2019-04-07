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Любовница самого богатого мужчины неожиданно подала на развод

Лорен Санчес ушла от мужа, с которым прожила вместе 13 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:57
Лорен Санчес Фото: instagram.com/lorensanchez
Лорен Санчес
Фото: instagram.com/lorensanchez

5 апреля самый богатый человек в мире, 55-летний Джефф Безос, официально развелся со своей 48-летней супругой Маккензи после 25 лет брака, а уже 6 апреля стало известно, что предполагаемая любовница главы Amazon Лорен Санчес ушла от мужа.

По данным The Mirror, не только сама актриса обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, но и ее супруг — голливудский киноагент Патрик Уайтселл — в тот же день подал идентичный пакет документов, продемонстрировав таким образом, что решение это обоюдное.

Санчес и Уайтселл были женаты 13 лет, за это время у них родилось двое детей.

Что до романа Санчес с Безосом, то впервые об их отношениях заговорили в январе этого года, когда пресса сообщила о разводе миллиардера с женой. Тогда же стало известно, что именно Уайтселл познакомил Санчес с Безосом. Позже многие СМИ сообщили, что Джефф Безос и Лорен Санчес решили жить вместе, не дожидаясь официального развода с бывшими.

Лорен Санчес снималась в фильмах "Бойцовский клуб", "Послезавтра", "Мы купили зоопарк". Однако в США она более известна в амплуа ведущей танцевального телеконкурса So You Think You Can Dance. 

Напомним, по данным агентства Bloomberg, Безос увеличил свое состояние до 115 млрд долларов и в 2018 году возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Помимо Amazon, капитализация которой достигла триллиона долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. 

Ранее мы также писали, что глава Amazon Джефф Безос обвинил известный таблоид в шантаже из-за интимных фото. По словам предпринимателя, он распорядился провести частное расследование.

Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что самый богатый человек мира за два дня обеднел на 19 миллиардов долларов. Прошлый максимум по скорости утраты состояния установил глава Facebook Марк Цукерберг.

Смотрите видео: миллиардер Джеф Безос разводится

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