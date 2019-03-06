Любви все возрасты покорны: 54-летняя Моника Беллуччи показала молодого бойфренда

Актриса Моника Беллуччи впервые вышла в свет с Николя Лефевром

Моника Беллуччи Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

54-летняя актриса Моника Беллуччи после расставания с Венсаном Касселем начала новые отношения. О том, что у звезды есть бойфренд, стало известно в ноябре 2018-го, однако тогда актриса так и не обнародовала его имя. Беллуччи лишь призналась, что у него другая сфера деятельности.

А на днях Моника Беллуччи посетила показ Chanel в Париже, где была представлена последняя коллекция Карла Лагерфельда, в компании нового бойфренда – 36-летнего Николя Лефевра. Это первый совместный выход влюбленной пары, и, судя по всему, разница в возрасте 18 лет их не смущает.

Моника Беллуччи с новый бойфрендом Николя Лефевром Фото: Getty Images

Отметим, новый бойфренд Моники Беллуччи - Николя Лефевр – художник и владелец арт-галереи. По данным СМИ, пара познакомилась в 2017 году. Известно также, что Николя Лефевр воспитывает дочь от предыдущих отношений.

К слову, Моника Беллуччи выглядит гораздо моложе своих лет и регулярно публикует сексуальные снимки, на которых демонстрирует аппетитные формы.

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