Любящий отец: Влад Топалов растрогал трепетным отношением к сыну

Известный певец признался, от чего получает настойщий кайф

Российский певец Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Известный российский певец Влад Топалов, который недавно опубликовал милое фото с первенцем и супругой Региной Тодоренко, поделился с подписчиками в Instagram новым снимком с прогулки с Михаилом.

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Ко всему, новоиспеченный отец признался фанатам, что быть отцом – это кайф, а ощущения, когда твоя кровинка засыпает на руках, сложно передать словами.

Влад Топалов на прогулке с сыном Михаилом Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

"Друзья!!!!! Вы знаете, это невероятный кайф, когда малой кричит, мамы, бабушки его убаюкивают, а он все продолжает и не успокаивается, а потом ты подходишь, чтобы дать любимым женщинам передохнуть и берешь дело в свои руки! Выражение лица и намерения – героические, а на самом деле ты думаешь: "ну, если у них не получилось, то ты-то куда лезешь?", но ты твердо решил дать маме-героине и бабушке отдохнуть. И через 5-10 минуток твой сын в твоих руках засыпает! Невозможно это ощущение передать словами. Только отцы меня поймут! Ну, и родители в целом!!!!" – написал Топалов под фото.

Отметим, что Влад и Регина стали родителями в декабре 2018 года. И хотя их сыну Михаилу сейчас всего три месяца, Регина также успела съездить с малышом в Дубай ради съемок в рекламе купальников.

Мы также публиковали милое видео с Владом Топаловым, который читает сказку маленькому сыну. Стоит отметить, продолжительное время артисты скрывали, что ждут ребенка, и подтвердили уже очевидный факт лишь на последних месяцах беременности Регины Тодоренко.

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