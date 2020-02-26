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Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

Украинский певец сделал неожиданное признание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13

Личная жизнь украинского артистка Андрея Данилко, который уже много лет выступает в образе Верки Сердючки, обросла слухами. Знаменитость в многочисленных интервью отказывался комментировать что-либо и заявлял, что совсем не семейный человек. Более того, артиста подозревали в романе с его коллегой по сцене, "мамой Верки Сердючки" Инной Белоконь.

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Впервые в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", Андрей Данилко сознался в романе с Инной. В рубрике "Соври Славе" артисту нужно было соврать и на вопрос "Был ли роман с мамой Сердючки", Данилко ответил: "Нет. Вот это я ляпнул".

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Ко всему, Андрей Михайлович признался, что вместе с Инной они любят отдыхать в Греции. По его словам, на данный момент они с актрисой в теплых дружеских отношениях. А сам Данилко признался, что влюблен, но имени человека не назвал.

"Инка осталась единственным другом с того времени. Наша встреча — это была полная антипатия. Я думал: „Боже, шо это?" и также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, милировка… И я был тоже красавчик, специально одевал больше куртку, чтоб больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра", – рассказал Андрей.

Андрей Данилко поделился самым откровенным в сюжете:

Ранее мы писали, что Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле.

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